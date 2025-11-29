曾經廢寢忘食的都帶不走...香港大火倖存者「千字文」 還原逃死經過

香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，7棟高樓大廈同時被烈火狂燒，光是事發當下的建築外觀畫面，就令人感到怵目驚心，現在有倖存住戶也曝光當下家中的第一視角，並以千字文還原死裡逃生的經過，悲憶火警當下，感受到生死的控制權被大火無情奪走，曾經廢寢忘食、熬夜做好的模型、珍藏的限量品，什麼也帶不走。

該名倖存男住戶住在二樓，事發當下正在家裡休息，接到太太來電告知發生火警，立刻換衣服準備出門，但打開門的瞬間，眼前一片漆黑，濃煙撲面而來，他嘗試打開手機的手電筒，但仍然伸手不見五指，呼吸也越來越困難，只好立刻關上門，退回家中。

再次跟太太通話時，對方已經哭到說不出話，男子問，「如果我從逃生門衝出去，跑到大廳，還來得及逃嗎？」太太回應，大廳已經成了火海，那一瞬間，他明白了最後一條生路也被封死了，自己被困在這個名為「家」的煉獄裡，只能無奈、被動地等待救援。

男子說，讓自己冷靜下來後，他把家裡的毛巾找出來盡量弄濕，突然，聽見走廊外有人呼喊，他拿著濕毛巾毫不猶豫衝出去，不到十秒鐘，眼睛就被嗆得直流淚、喉嚨也灼熱刺痛，那一刻他很確定，如果不把走廊上的人救進來，在這種環境下，他們後果一定不堪設想，於是他沿著走廊的牆邊慢慢摸索前進，一邊喊著：「快過來！」直到碰到他們的身體，立刻把人拉回家中，當下他鬆了一口氣，也覺得自己不是孤軍作戰了，但也在短短不到一分鐘，感受到濃煙的恐怖——原來被煙霧包圍是這樣的窒息。

男子表示，他把毛巾、水遞給這對夫妻，他們穿得很單薄，又只穿拖鞋，根本無法逃生，於是幫他們穿上襪子、鞋子，換上長褲、戴好帽子，並告訴他們：「如果真的沒辦法了，我們就從窗戶跳出去！這裡是二樓，應該跳得下去！」

安頓好夫妻後，男子回想，自己靜靜坐在窗邊，看著窗外無數燃燒的雜物，被風捲成像黑色雪花般的碎片，混著火星從天而降，像一場沒有盡頭的絕望之雨，畫面殘酷得讓人窒息，無力感受到「人生裡，有太多事我無法掌控，連這最後的控制權，也被大火無情奪走。生存，還是死亡？這個終極的問題前所未有地近距離、赤裸、殘忍地擺在眼前。答案卻不在手中。」

男子說，當下他拿起手機，把重要的話交代給重要的人，遠在國外的母親得知後也立刻來電，他很冷靜地說：「媽媽不用擔心，消防員正在救我，我沒事啦。我先不跟妳說了，我要準備逃生。」但掛掉電話時，眼眶泛著淚光，像是真正的生離死別。

隨著爆炸聲不斷傳來，窗外是熊熊烈火，男子以為自己會永遠留在這裡，就在這時，從窗邊看到消防員的身影，他不停揮手，用手機閃燈示意，大概四點多時，消防員看到了他，並告訴他正在安排救人，後來家中的那對夫妻開始有些喘不過氣，已經受困好幾個小時，連吸一口新鮮空氣都變成奢侈，直到傍晚六點，消防員架起雲梯，把他們一個一個救出去，夫妻中的太太要他他先走，男子告訴她，「我還年輕，我撐得住，你們先走。」並送他們上雲梯離開，

此時家中又只剩男子一人，他說自己開始冷靜思考，「到底什麼東西是我想帶走的……那些曾經廢寢忘食、熬夜噴漆做好的模型、珍藏的限量版超合金、各種名牌、孩子的玩具、太太珍惜的物品……我什麼都想帶走，但什麼也帶不走。能收拾的時間明明還有，卻被我浪費在發呆，看著這個滿目瘡痍的家，像是最後一次道別。」

被救出後，男子向消防員表達深深的謝意，感謝打火英雄們冒著生命危險將他們救出來，入院治療後，想著以往住院時總急著問什麼時候能出院，好想快點回家，但當護士問他，是否急著離院時，自己只默默搖頭，不禁想問「我真的還能回家嗎？這場大火用最殘酷的方式提醒我：在無常面前，我們從來不是主人，只是脆弱、暫時的居住者。」

文末，男子以英文鼓勵寫道，「即使艱難，我們的意志更堅韌，讓我們一起療癒、一起重建。」貼文一出，立刻引發關注，觸動大批網友，紛紛留言感謝他的英勇之舉，「多謝你生還下來，同時幫助了其他人」、「英雄，還救了兩條生命」、「祝平安重新出發」、「多謝你，真英雄，願平安，保重。」



