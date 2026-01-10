曾經很喜歡鍾明軒！ 郭昱晴發文道歉駁斥賺紅錢

〔記者林南谷／台北報導〕網紅鍾明軒因不滿到義大利米蘭旅遊退稅事件，引來民進黨立委郭昱晴留言「沒事中國人，有事就台灣人」，鍾明軒反擊郭昱晴夫婿與其家族在中國賺紅錢，賺飽了再回台喊抗中保台，更酸她除了騷擾路人、網路公審，到底還會幹嘛？

對此，郭昱晴10日在臉書發文回應表示曾經真的很喜歡鍾明軒，但如果那句「沒事中國人，有事台灣人？！」讓美人不高興，她藉發文向鍾明軒表達歉意。

郭昱晴重申早在去年就已經公開場合說明過，她先生5、6年前任職於一家100%台資的台灣企業，以專業經理人身分領台灣總公司薪水的人，但短期出差一路被加工成「賺紅錢」，甚至被說「家族」在中國賺紅錢。

郭昱晴澄清，連她本人都不知道是否存在的家族成員，關於不實指控和傳言，其實已經有人陸續主動來致歉，強調公共討論可以有立場，但不該建立在想像出來的「家族」與故事之上，因事實還是最重要的。

