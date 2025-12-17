曾經手扁燦案！郭豫珍判「高虹安無罪」今年1月就曝態度 黃智賢怒斥：貪官之友

新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費與浮報加班費案，高等法院於16日作出二審判決，出現戲劇性逆轉，改判高虹安不構成貪污。圖／翻攝自高虹安臉書

新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費與浮報加班費案，高等法院於16日作出二審判決，出現戲劇性逆轉，合議庭撤銷一審依《貪污治罪條例》判處7年4月的有罪判決，改認高虹安不構成貪污，僅成立《刑法》使公務員登載不實罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。此一結果引發政界、法界與輿論高度關注。

一審台北地方法院認定，高虹安於擔任立委期間，與幕僚共謀低薪高報、浮報加班費，不法所得為12萬3128元，依貪污治罪條例重判。檢方起訴金額則約46萬元。然而高院二審認為，立法院編列之公費助理經費「本質屬於補助立法委員問政所需之費用」，採信被告辯詞，認定其欠缺詐取財物之主觀犯意，因此貪污部分改判無罪。

本案受命法官為高等法院法官郭豫珍，合議庭判決理由指出，公費助理經費並非單純的薪資性質，而是補助立委履職之費用，成為判決逆轉的關鍵。由於判決結果與過往類似案件形成強烈對比，郭豫珍法官也再度成為討論焦點。

郭豫珍法官為法訓所28期結業，畢業於中興大學法律系，並取得中央警察大學法學博士學位，另有師大美術研究所碩士學歷。她因喜愛穿旗袍上班、常舉辦畫展，被媒體稱為「旗袍法官」、「畫家法官」。在司法資歷上，她曾參與前總統陳水扁貪污案審理，亦於前桃園市長鄭文燦涉貪案中，裁定撤銷交保、發回更裁，間接促成收押。

判決出爐後，法律界議論紛紛。律師林智群在社群平台質疑，若助理費被認定為立委「自己的錢」，為何仍會成立偽造文書罪；亦以「大水庫理論」比喻，質疑法院對於主觀犯意的認定標準，「我a了公司福委會的錢500元，去辦活動請同事吃飯，花了1500元，現在法院說我花的錢（1500元）比a的錢（500元）多，所以沒有犯罪主觀犯意？」

媒體人黃智賢則在臉書撰文強烈批評判決，「有高院法官郭豫珍，何愁人間不黑暗？」直指郭豫珍曲解《立法院組織法》第32條，並引述法條內容指出，助理費係用於支付助理薪資，依法應「核實開支」，不應視為可供立委自由運用的整包補貼。

黃智賢也以前台北市議員童仲彥案作為對照，童仲彥因詐領助理費5萬1842元，二審被判處3年10月有期徒刑並褫奪公權，最終入獄服刑。該案中，郭豫珍法官曾駁回童仲彥的再審聲請，並明確指出助理費「並非議員薪資的一部分」，且應採「專款專用」原則。如今在高虹安案中，法院卻認定助理費屬於立委補助費性質，「面對高虹安，她就量身訂做判決，憑空說這錢是『實質補貼、彈性勻用』。真是好雙標，好可恥，好噁心」。

此外，高院今年1月曾裁定停止審理高虹安案，聲請憲法法庭就《立法院組織法》第32條進行釋憲。郭豫珍法官當時認為，該條文涉及刑事責任判斷，可能違反法律明確性原則。然而憲法法庭於2月裁定不受理，認為該條文僅屬助理聘任與預算支應規定，並非刑事構成要件。高院隨後於4月續行審理，最終作出本次判決。



