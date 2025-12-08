曾經的南區慈誠大隊長 要當慧命傳法者

今天來看一位高雄資深慈濟志工蘇友義，他曾經是南區的慈誠大隊長，從華東水災到921地震，他都帶動志工付出，一度還因為耽擱事業，家中經濟出狀況，得去當大樓管理員還債，到現在84歲了，仍舊常到靜思堂做福田，是大家的典範。

慈濟志工 蘇友義：「4個兄弟 3個姊妹，我排行第4，我爸爸在日本時代，因為戰爭時候，餓死在菲律賓，(那時候你幾歲)，我那時候才出生6個月。」

84歲的蘇友義年幼喪父，個性純樸又善良，對佛教很有興趣，早期就搭上慈濟列車。

慈濟志工 蘇友義：「上人說 可憐啊，(中國)大陸的水災，民眾在水中沒有水可以喝，兩顆饅頭要他們吃一天，說到上人眼淚都要掉出來。」

慈濟志工 蘇友義：「我(開電器行)寫義賣一天，後面放功德箱，很多人來看東西(電器)，都沒拿東西 就都捐錢。」

「84年6月分 我繳多少，我繳76萬9600元，這4月分 70幾萬，你看3個多月都70多萬。」

翻開功德簿，滿滿捐款，只要慈濟事他義不容辭，連環保也能做到半夜。

慈濟志工 林永祥：「他從中隊長，做到大隊長。」

慈濟志工 蘇友義：「921景觀工程 起先我們搭組合屋，那時候我們也曾經睡在地上，有上百位師兄跟著我。」

曾經是南區慈誠大隊長的他，把事業擱一邊，最後還因為負債，得回去上班。

慈濟志工 蘇友義：「我們做慈濟 把事業都放著，沒辦法 要回去上班了，我當了13年的大樓管理員。」

大樓管理員退休了，他幾乎每天都到靜思堂做福田，傳承經驗。

慈濟志工 蘇友義：「現在做環保 我們年紀有了，我把我過去的經歷，慈濟說給大家知道，我做得到的事情 也是這樣。」

三十多年的慈濟路上，他仍把握付出，要繼續當一位慧命傳法者。

