曾經的南區慈誠大隊長 要當慧命傳法者
今天來看一位高雄資深慈濟志工蘇友義，他曾經是南區的慈誠大隊長，從華東水災到921地震，他都帶動志工付出，一度還因為耽擱事業，家中經濟出狀況，得去當大樓管理員還債，到現在84歲了，仍舊常到靜思堂做福田，是大家的典範。
慈濟志工 蘇友義：「4個兄弟 3個姊妹，我排行第4，我爸爸在日本時代，因為戰爭時候，餓死在菲律賓，(那時候你幾歲)，我那時候才出生6個月。」
84歲的蘇友義年幼喪父，個性純樸又善良，對佛教很有興趣，早期就搭上慈濟列車。
慈濟志工 蘇友義：「上人說 可憐啊，(中國)大陸的水災，民眾在水中沒有水可以喝，兩顆饅頭要他們吃一天，說到上人眼淚都要掉出來。」
慈濟志工 蘇友義：「我(開電器行)寫義賣一天，後面放功德箱，很多人來看東西(電器)，都沒拿東西 就都捐錢。」
「84年6月分 我繳多少，我繳76萬9600元，這4月分 70幾萬，你看3個多月都70多萬。」
翻開功德簿，滿滿捐款，只要慈濟事他義不容辭，連環保也能做到半夜。
慈濟志工 林永祥：「他從中隊長，做到大隊長。」
慈濟志工 蘇友義：「921景觀工程 起先我們搭組合屋，那時候我們也曾經睡在地上，有上百位師兄跟著我。」
曾經是南區慈誠大隊長的他，把事業擱一邊，最後還因為負債，得回去上班。
慈濟志工 蘇友義：「我們做慈濟 把事業都放著，沒辦法 要回去上班了，我當了13年的大樓管理員。」
大樓管理員退休了，他幾乎每天都到靜思堂做福田，傳承經驗。
慈濟志工 蘇友義：「現在做環保 我們年紀有了，我把我過去的經歷，慈濟說給大家知道，我做得到的事情 也是這樣。」
三十多年的慈濟路上，他仍把握付出，要繼續當一位慧命傳法者。
更多 大愛新聞 報導：
愛在生命交會 書寫慈濟大藏經
青森7.6強震引發海嘯 岩手測得70公分
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 36
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 29
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 26
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 16
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 196
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 229
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 108
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 35
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 170
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 486
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 195
賴柯關係回不去2／黨團作風鷹轉鴿 苦命阿信吳思瑤處境好尷尬
總統賴清德在11月間的擴大高層會議中表露不滿，認為藍白強推《財劃法》，民進黨團應有更積極作為，黨內解讀，賴希望黨團更積極論述，藍白強推修法不能任人宰割，至少要讓他們付出代價，不能躺平任人予取予求。然而，不少黨團成員對於頻繁的肢體衝突、無法收穫成效的杯葛已經感到疲乏。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 34
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他幫護航臉書慘被灌爆
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，恐造成影響；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會淚崩道歉；對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 197
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 11
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 165