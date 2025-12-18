曾經討厭「乖乖虎」！蘇有朋淚崩：媽媽沒有選擇看見我！罕吐童年缺憾
台灣經典男團《小虎隊》乖乖虎「蘇有朋」，不僅國中是全校第一名，建中考上台大甚至在演藝圈演歌雙棲，如今52+仍然努力愛惜羽毛的他，依舊是大家心中模範生學霸典範，但他卻罕見在節目上罕吐童年缺憾：「我的媽媽沒有選擇看見我」，提及一度對媽媽不諒解的心路歷程，忍不住失控淚崩，資優生的心理健康議題令人關注。
蘇有朋：一直覺得自己不夠好
蘇有朋在陸綜《背後》節目中坦言「一直覺得自己不夠好」，這樣的處事邏輯，來自內心深處「感覺不被媽媽看見」的不安，即使考試100、在校成績頂尖，但他總認為媽媽偏愛弟弟。尤其蘇有朋在講到「我的媽媽沒有選擇看見我」時，忍不住落淚，直言後來才發現「自己為何渴望透過舞台被看見」，甚至內化成「嚴厲的媽媽」，時常苛責自己不夠好。
蘇有朋透露國小有次考100分，他卻將考卷揉爛，後來回想才知道當時早已種下對媽媽的不滿與不解：「反正不管我多好，媽媽也不會看見我」，直至多年，他才知道媽媽眼中的另一種版本，是因為覺得蘇有朋很懂事不需別人操心，所以將心力放在需要擔心的弟弟身上。
蘇有朋甚至因為原生家庭後來缺少了父親角色，還沒成年就扛下家中男主重擔的角色，養成反過來照顧媽媽的情緒、兄代父職照顧弟弟的習慣，如今他認為這樣的相處方式是不對的，在他懂事貼心的背後，其實一直都有著需要被大人關心呵護的渴望。
心理師：親職小孩渴望認同
許多心理師曾說明，孩子在成年以前本該被照顧，卻長期扮演「照顧別人」角色，這樣的狀況是心理學所謂的「親職小孩」。吳景濱心理師也曾透過粉專FB表示，被親職化成年後的子女可能有3項特點：
1. 情緒敏感：易被他人情緒影響，渴望認同。
2. 容易憤怒：與父母關係複雜，情緒不穩。
3. 難建立關係依附：難與他人建立關係，遲遲無法步入婚姻。
吳景濱心理師也表示，也許父母很難改變，但我們可以努力改善自己，學習透過「親職化子女4招解方」，努力成為更好的大人，也成為更好的自己：
1. 不需內疚，認識到父母也有錯。
2. 找回內在小孩，尋求娛樂。
3. 尋求專業諮詢，療癒創傷。
4. 改善自己，停止惡性傳遞。
事實上蘇有朋在準備大學聯考時壓力極大，一度對於「乖乖虎」這個稱號感到厭煩，如今未婚的他罕見公開童年缺憾，更加令人心疼。這段自白影片曝光後，網友湧入一片加油打氣留言：「我愛了這麼多年的蘇有朋，沒想到陽光笑容的底下是這麼讓人心疼的童年！你真的很棒的」、「感謝你沒做不好的事來引起媽媽的注意」、「好心疼，原來是壓抑自己才變成乖乖虎」、「不用勉強自己去表演一個完美的自己～真的有經驗過的會懂這個感受」、「小虎隊那麼紅，根本沒時間念書，還可以考到台大，真的是小孩的最佳榜樣」、「真的驗證用一輩子療癒童年，如果可以和自己和解，可以轉變人生」。
