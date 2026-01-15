曾經「喊水能結凍」 澎湖前議長涉貪事發後低調到不行

2026年1月15日澎湖縣／曾創「議長六連霸」紀錄的國民黨籍劉陳昭玲（前右），在官司纏身後淡出政壇，這些年積極熱心公益，圖為去年底她探訪澎湖老人之家為院民慶生。（翻攝莊華州臉書／許逸民澎湖傳真）

曾創地方自治史「議長六連霸」紀錄的國民黨籍澎湖縣前議員劉陳昭玲，因涉及收賄貪污案，一審遭重判10年2月，二審高等法院高雄分院於15日早上宣判，劉陳昭玲改判7年六月褫奪公權4年，同案被告的機要祕書陳淑美則改為2年8月褫奪公權2年，可上訴。

消息傳為澎湖地方，地方人士指出，對比劉陳當年是意氣風發的「新澎湖王」，事發後已經低調沈潛到不行，相繼辭去議長和議員職位，結束其長達40餘年的政壇生涯不說，更是深入簡出，幾乎與外界脫離聯繫，還身體力行，落實社會公益，彷彿變了一個人。

廣告 廣告

親近劉陳的人士說，劉陳昭玲這些年潛心向佛，受完五戒，有在外現身的場合，就是澎湖佛光山和澎湖老人之家做公益，生活重心除了家庭外，就是社會公益。

劉陳昭玲自25歲踏入政壇，創下連10屆當選、未曾落選的驚人紀錄，更創下地方自治史「議長六連霸」紀錄，在立委林炳坤落選之後，加上與民進黨立委楊曜姊弟相稱，地方上可說呼風喚雨，儼然已是新一代澎湖王，在地方可謂「喊水能結凍」，甚至在強勢縣長賴峰偉第三任時期，都可直接「指揮」縣府一級主管。

卻在民國113年爆出涉嫌關說人事並收受賄賂，包括施壓車船處預算、文光國小校護人事、消防局及衛生局陞遷等5案6罪，收受贓款共176萬元。案發後劉陳昭玲歷經近5個月羈押、千萬交保，並於前年8月辭去議長職務，但當時劉陳雖然淡出權力圈，還是盡力私下幫忙現任議長陳毓仁接任。

一審澎湖地方法院審酌她應訊時均坦承犯行，並主動繳回犯罪所得，依違反貪污治罪條例，判處有期徒刑10年2月、褫奪公權6年，當時一同遭判刑的還有她的機要祕書陳淑美，遭判3年10躍、褫奪公權3年。

而去年七月，二審官司才要進入準備程序庭，劉陳昭玲又辭去議員職務，提早放棄權位和薪資，承審的高高院去年12月初開庭審理完畢後，於今年1月15日上午宣判，劉陳昭玲從輕改判7年6月、褫奪公權4年，機要祕書陳淑美則改為2年8月褫奪公權2年，可上訴。

【看原文連結】