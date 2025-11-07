曾經一天飆4 0%！甲骨文「2個月跌3成」 破兆市值夢一場





今年9月10日甲骨文（Oracle）才與OpenAI達成合作，雙方簽訂長達5年、總額3000億美元的AI算力合約，當天股價一度暴漲逾40%來到新高價345.22美元，市值單日更飆升約2510億美元，並幫助創辦人賴瑞艾利森（Larry Ellison）一度登上全球首富，但時隔不到2個月後股價已跌至243.8美元，累計回落近三成，對此《財聯社》直言在AI狂歡的背後，甲骨文破兆市值彷彿「幻夢一場」。

《財聯社》撰文指出，甲骨文先前因大單推動的市值漲幅，2個月來幾乎全部蒸發，同時信貸市場對甲骨文的警訊日益明顯，其信用違約互換（CDS）飆升至87.7個基點，創下近18個月新高，顯示機構投資者對公司信用風險的警惕情緒急劇升溫。

廣告 廣告

文章提到，甲骨文在今年9月10日股價一度暴漲，主要來自與OpenAI簽署的AI算力合約，合約自2027年起為期5年，總額高達3000億美元，規模不僅遠超OpenAI當前營收，也被視為全球史上最大的雲端採購協議之一，OpenAI據悉將向甲骨文採購高達4.5吉瓦（GW）的算力，大約等於全美現有數據中心總算力的四分之一，然而當市場的興奮情緒消退後，圍繞AI投資可持續性的疑慮隨即浮現，甲骨文的CDS自9月起快速攀升，從大約40個基點一路升至近88個基點，僅兩個月內幾乎翻倍，反映出投資者對公司信用風險的重新評估。

文章引述分析人士的觀點指稱，導致市場情緒逆轉的因素主要如下：

1.借貸成本上升：美國國債收益率高企，使企業融資成本普遍上揚。

2.資本開支壓力：甲骨文加碼投入AI數據中心與雲基建，推升槓桿比率。

3.行業信貸趨緊：隨著亞馬遜、微軟等巨頭謹慎指引，科技板塊信用風險被放大。

4.市場預期過度波動：CDS交易員通常先於實際信用事件反應，造成短期價格劇烈波動。

廣告 廣告

分析人士認為，上述這些因素交織促使甲骨文的CDS，在2025年前三季維持在30~45個基點區間的穩定格局突然被打破，9月更是突破60，10月衝上80，11月初還觸及87.735個基點的峰值，市場更深層的擔憂在於投資者開始質疑AI基礎設施巨額投資，是否具備可持續性，人們懷疑AI產業的資金循環似乎形成一種封閉循環，即是超大規模雲端供應商向AI模型提供算力，AI公司再將需求反哺給雲端平台，供應商提前鎖定未來收入，整個循環依賴於不斷擴張的信貸支持，一旦現金流放緩、融資轉向外部，這種模式便可能難以為繼，屆時AI泡沫或將面臨現實壓力考驗。

文章強調，目前尚無跡象顯示AI泡沫即將破裂，CDS飆升也不一定代表甲骨文將出現實質性違約，但市場的波動預期已顯著上升，例如OpenAI首席財務官Sarah Friar曾在本週三透露，該公司正尋求建立包括銀行、私募基金與美國聯邦政府的融資機制，以支撐其龐大的晶片投資計畫，儘管Friar以及OpenAI執行長奧特曼隨後發文緩頰，但市場對AI資金鏈的擔憂仍未消退，類似情況也反映在甲骨文身上，如今隨著全球股市隨AI熱潮起舞，投資者開始警覺並且評估泡沫化的可能性。

（封面示意圖／翻攝自Flickr/Oracle PR）

更多東森財經新聞報導



去年SSD出貨量年減14% 集邦：市場整合將加劇

特地來台鼓勵台積電 黃仁勳：沒有積極討論向中國出售芯片

聽媽一句「買老破小」！ 他變身千萬富翁 35歲財務自由