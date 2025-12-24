曾緊貼李聖傑！八點檔女神奔招待所「濕吻人夫」 男方望族富三代身分曝光

女星夏宇禾外型亮麗，身材姣好，曾演出多部八點檔。（翻攝自IG@lulu_820722）

女星夏宇禾外型亮麗，身材姣好，曾演出多部八點檔，2023年情斷Gino長達6年戀情後，近日傳出新戀情，但男方竟是富三代人夫，雙方被拍到情不自禁濕吻、摟抱。

夏宇禾有著螞蟻腰和傲人胸圍，豐富感情世界不輸演藝事業，分手Gino後，今年4月被拍到與好友張家瑋酒吧狂歡，醉貼李聖傑且稱事後彼此完全沒聯絡，一度懺悔揚言「滴酒不沾」，還大呼媽媽叮嚀她交朋友，要顧好自己形象。

不過如今事隔8個月又被目擊進出招待所玩樂，據《CTWANT》報導，夏宇禾與另名白衣男狂歡散場後，曖昧靠牆依偎，男方似乎已有幾分醉意，夏宇禾像摸寵物一樣，頻頻伸手摸摸對方的頭，最終男子抵擋不住親了過去，夏宇禾先是躲開，後男子再進攻，夏宇禾則用雙唇接招，不顧友人眼光，當場摟抱、親吻，男子事後在送夏宇禾上車後獨自離開。

廣告 廣告

據報導，事後男子被起底，是望族多金富三代且已結婚，社群平台充滿愛妻育兒照，且結識不少演藝圈朋友，而夏宇禾醉貼李聖傑的局，人夫也在場，雙方熟識好一陣子，夏宇禾也應知道對方有家室，卻親密互動遊走在道德邊界，針對風波目前夏宇禾仍未做出回應。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

連帶乾妹判賠938萬不服提上訴 割喉乾哥聲請救助免裁判費「16萬裁判費全民埋單」

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐

乾女兒與粉絲愛愛！聖石董座豪砸460萬包養遭戴綠帽 她竟「臀刺XXX之奴」求糖爹復合