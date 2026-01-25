曾罹恐慌症暴肥！阿杜神隱多年再現身 驚人狀況曝光
新加坡歌手阿杜以〈他一定很愛你〉、〈天黑〉等歌曲紅遍華人圈，但出道第二年就因罹患恐慌症、憂鬱症暫別歌壇。現年52歲的他近日現身中國大陸綜藝節目《有歌2》擔任助陣嘉賓，良好的狀態和氣色讓歌迷驚喜不已。
阿杜在節目中擔任《棋逢對手》助陣嘉賓，與歌手歡子合唱〈越陷越深〉，兩人在舞台上的精彩演出引發網友熱烈討論。他表示「音樂從不會缺席，只因熱愛，便會重逢」，歡子則回應「很開心和阿杜哥合唱，真的特別開心，即使曾短暫淡出大家的視野，但我們的音樂能一直陪伴你們，就已經足夠了」。
阿杜憑著沙啞嗓音唱紅〈他一定很愛你〉等歌，還曾和天后江蕙合唱過〈夢中的情話〉，過去也曾入圍台灣金曲獎最佳新人獎。早年神隱一段時間的他，在2013年自爆罹患焦慮症，因為服藥關係導致身材變腫，此次在節目中的演出，一掃過去身材走樣的陰霾。
網友紛紛留言：「期待阿杜的新歌」、「好聽，〈越陷越深〉舞台超級棒，加油加油」、「當年他們的歌都好紅」、「以前的頂流啊」。
