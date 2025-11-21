曾翻拍成韓劇！南韓「新亭洞連環殺人案」時隔20年偵破 兇手10年前已身亡

時隔20年，南韓懸案「新亭洞連環殺人案」宣告偵破。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

曾被翻拍成韓劇《Signal信號》的韓國懸案「新亭洞連續殺人案」，在事隔20年後，警方於今（21）日宣布抓到兇手，經DNA鑑定確認是一位大樓管理員，過去曾因為另一起強姦案入獄，但該名管理員已經於2015年時身亡。

回顧案件：2005年2女人遺體被發現 警方調查8年仍沒偵破

回顧該起案件，在2005年6月，有一名年約20多歲的女子被發現裝在麻袋裡，並且用繩子捆住，躺在首爾新亭洞的一個小巷裡，5個月後，在該地點約2公里外，又發現了一名年約40多歲的女子遺體，她同樣也遭繩子綑綁。

廣告 廣告

當時警方成立了1支約40人的專案小組，進行了長達8年的調查，但遺憾的是，兇手卻沒有被繩之以法。當地的居民受訪時說，「大家都知道這起凶殺案阿，但是，案子還沒偵破…….」。

首爾冷案調查組重新展開調查 兇手揭曉

在2016年的時候，首爾地方警察廳新成立的冷案調查組重新展開調查後，該起案件的嫌疑人身份有重要的進展，當時警方分析了2起案件，並且調查約23萬名曾到訪過案發現場或有進出記錄的人員，並將案發現場所在大樓管理員A先生鎖定為主要嫌疑人。

不過A先生在2015年的時候已經去世並且火化，警方因此走訪到他先前曾到過的40家醫院，並在其中一家醫院中取提取了樣本，經過國立科學鑑定院的分析結果顯示，該樣本與案發現場的DNA是相符的，這也就代表，這起20年的懸案終於真相大白。

首爾地方警察廳機動刑事搜索隊的申載文表示，「無論罪犯生死，我們都是以追查兇手到底的決心，揭開這樁多年懸案的真相」，警方指出，由於A先生已經過世，所以無法其追究其責任，所以宣布結案。

韓劇《Signal信號》曾改編

韓劇《Signal信號》主要是描述一名心理測寫師刑警，意外拿到一個老式對講機，所以和來自80年代的刑警產生聯繫，2個人透過跨越時空的連接，來偵破許多未解的事件，而劇中有許多是根據真實案件來改編，甚至至今都沒有偵破，上述的「新亭洞連續殺人案」就是其中一個案件。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

唾液快篩逮毒犯「新北首例」！男子口含菸彈行跡可疑 警攔查一驗陽性當場被逮

中製「卸妝膏、護唇油」竟驗出蘇丹紅！ 食藥署勒令全面下架問題產品

震撼彈！黃子鵬5年6,600萬加盟台鋼雄鷹 他感性喊：謝謝你們帶我回家