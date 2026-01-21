曾聲請搜索林宸佑遭台北地院駁回引發關注！北檢：法院認無管轄權

中天新聞主播林宸佑涉共諜案遭羈押禁見。 圖：翻攝臉書

[Newtalk新聞] 中天新聞台記者兼主播林宸佑涉嫌利用職務之便擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等誘使9名軍人提供單位軍事情報給中方特定人士，資金來源來自中國。林宸佑被高雄橋頭地檢署依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲請羈押禁見獲准。針對有媒體報導，台北地檢署僅以涉犯洗錢防制法聲請搜索票遭法院駁回，北檢澄清，是因法院認「本案無管轄權」。

調查局桃園市調處去年掌握情資揭露多名軍人收賄洩漏軍事機密，追查發現部分軍人與林宸佑有金錢往來，懷疑林宸佑涉嫌以金錢吸收軍方人士，去年12月以涉及國安法、貪汙等罪報請北檢指揮並聲請搜索票，後來被台北地方法院駁回，桃園市調處因而另報請橋檢指揮偵辦。

橋檢追查發現，林宸佑涉嫌擔任「在地協力者」、「白手套」等身分，並提供新台幣數千元至數萬元不等金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事資料給中國人士。橋檢16日向法院聲請羈押禁見林宸佑和5名現退役軍人獲准。北檢20日發布新聞稿指出，針對某媒體報導林宸佑涉共諜案，指摘北檢「僅以涉犯洗錢防制法聲請搜索票遭法院駁回」等，與事實不符。

北檢說明，本案為法務部調查局桃園市調查處於114年12月報請北檢指揮，以林姓記者等人涉犯「貪污治罪條例、國家安全法、洗錢防制法」等罪名，2度向台北地方法院聲請搜索票，但法院均認「本案無管轄權」而未核准。桃園市調處因而另報請橋檢指揮偵辦。相關報導與事實不符，誤導視聽，特予澄清。

