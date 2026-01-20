曾聲請搜索林宸佑遭駁回 北檢：法院認無管轄權

（中央社記者謝君臨台北20日電）中天電視台記者林宸佑等人涉犯國安法一案，由橋頭地檢署指揮偵辦。針對有媒體報導，北檢僅以涉犯洗錢防制法聲請搜索票遭法院駁回，北檢今天澄清，是因法院認「本案無管轄權」。

橋檢日前偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝投共影片案，經溯源追查，發現林宸佑涉嫌擔任「在地協力者」、「白手套」等身分，並提供新台幣數千元至數萬元不等金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關資料給中國人士。橋檢16日執行搜索，並向法院聲請羈押禁見林宸佑和5名現退役軍人獲准。

台北地檢署今天發布新聞稿指出，針對某媒體報導林姓記者涉共諜案，指摘北檢「僅以涉犯洗錢防制法聲請搜索票遭法院駁回」等，與事實不符。

北檢說明，本案為法務部調查局桃園市調查處於114年12月報請北檢指揮，以林姓記者等人涉犯「貪污治罪條例、國家安全法、洗錢防制法」等罪名，2度向台北地方法院聲請搜索票，但法院均認「本案無管轄權」而未核准。桃園市調處因而另報請橋檢指揮偵辦。相關報導與事實不符，誤導視聽，特予澄清。（編輯：張銘坤）1150120