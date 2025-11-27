曾聲請通姦除罪化假律師 又因侵占公司千萬、銀行詐貸遭搜索約談

台北地檢署。呂志明攝



曾因不具律師資格卻幫人打官司，還持女友裸照逼簽1000萬元「分手賠償金」，被法院判刑1年確定的周姓男子，又被查出多年前在擔任富邦綜合開發公司負責人時，侵占公司2850萬拿去購買私人房屋，還向銀行詐貸1.6億。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳雅詩，今(11/27)日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，前往周男等8名被告住居所及富邦綜合開發公司等20處地點執行搜索，同時通知周男等8人到案查證，全案朝違反《刑法》詐欺、侵占、違反《銀行法》等罪嫌方向偵辦。

司法院大法官2020年5月做出釋字791號解釋，宣告通姦除罪化，其中1名聲請釋憲的周姓男子，被查出不具律師資格幫人打官司，還拿女友裸照恐嚇前女友，在去年8月間才被法院依2件違反《律師法》、1件《刑法》恐嚇取財未遂罪，判處應執行1年有期徒刑，得易科罰金36萬元定讞。

檢調又發現周男為富邦綜合開發公司登記負責人，2015年間公司在嘉義某大學附近買一棟樓，並與該大學簽定包租契約，事後因為履約問題雙方鬧上法院，最後法院調解成功，該所大學分期給付2850萬元給富邦綜合開發公司。

檢調查出，這筆2850萬元屬於富邦綜合開發公司所有，但周男卻將這筆錢挪為己用拿去購屋。

不僅如此，當富邦綜合開發將這棟宿舍對外出售時，又與買方共謀，在契約上將原本買賣價金1億1200萬元的價金墊高到2.3億，再向某銀行核貸1.6億元，以此詐害銀行。

