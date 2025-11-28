曾自喻「誤入叢林的小白兔」 宗才怡「被當門神」衰捲詐欺案成被告

前經濟部長宗才怡，因為擔任普聖再利用公司董事，被公司負責人當做門神，因而捲入一起詐騙案。翻攝經濟部官網



前經濟部長宗才怡，在任職48天後自喻是「誤入叢林的小白兔」後辭職，創下我國史上最短命經濟部長，沒想到她在擔任民間企業普聖再利用科技公司時，在一起不動產交易中，被人當做門神詐騙買家，因而被控涉犯詐欺罪，台北地檢署調查後認為罪嫌不足，將宗才怡處分不起訴。

現年77歲的宗才怡，美國密蘇里大學企業管理碩士，畢業後在加州聖地牙哥郡鮑威市公所擔任會計主任，返國後於中華航空公司任職總經理，2002年2月1日被延攬入閣擔任經濟部長，最後因為無法適應立委的強力質詢，自喻為「誤入叢林的小白兔」，於同年3月20日辭職，成為我國史上最短命的經濟部長。

廣告 廣告

宗才怡離開經濟部後轉往圓山大飯店擔任董事長，直到2008年任滿卸職，2016年普聖再利用科技股份有限公司登記成立，找了宗才怡擔任公司董事。

2023年，台南仁德區有一棟地下3層地上8層的大樓有意出售或出租，1名黃姓男子有意租用，普聖再利用公司得知消息後，由公司實際負責人陳岳鴻、副總經理林志賢找上黃男，表示有意居間仲介。

陳、林2人隨後找到地主簽訂買賣契約，同時開了一張200萬元支票擔保，最後因為支票跳票終止這項不動產交易。不料2人卻偽造買賣合約告知黃男已買下該棟樓，同時慫恿黃男不用租直接買下，還強調前經濟部長宗才怡是公司董事，公司的政商關係良好，可以幫黃男爭取購屋含裝潢的全額貸款。

黃男信以為真，預先付了200萬元的頭期款後，最後才發現普聖再利用根本沒有取得該棟大樓，陳、林2人拿假契約騙他，他要求2人償還200萬元頭期款又無下落，因此對2人及宗才怡及公司登記林姓董事長提起詐欺、偽造文書罪等告訴。

台北地檢署調查後認為陳岳鴻、林志賢2人涉有重嫌，依法起訴。至於普聖再利用林姓登記負責人及董事宗才怡並不知情，處分不起訴。

更多太報報導

經濟部公布115年度綠電躉購費率草案 受環評3法衝擊 光電費率維持不變

真要開戰？川普：很快就會從陸地上打擊委內瑞拉毒梟

台股拚V轉! 00981A強彈刷新高、先送投資人感恩節大禮