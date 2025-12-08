曾自學中文跟成龍拍戲 約翰希南如今不再說中文

約翰希南在2021年受訪時，意外踩到地緣政治的地雷，讓他決定往後不要再公開場合講中文了。（HBO Max提供）

動作明星約翰希南（John Cena）、也是網友口中的「江西南」，甚至在對岸有「趙喜娜」的暱稱，曾經自學中文約10年，還去中國與成龍拍攝動作片《狂怒沙暴》（Hidden Strike），但現在他表示不會再說中文了，至少是公開場合。

在與美國知名Podecast主持人喬羅根（Joe Rogan）的訪問中，他被問到為什麼過去曾自學中文，現在反而幾乎都不講中文了？約翰希南解釋一開始學中文，是因為WWE（世界摔角娛樂）在中國的知名度並不是太高，他想說，假使自己會中文的話，會不會可以讓中國觀眾更想看摔角比賽？果然他的目的達成了，會講中文的約翰希南果然很順利打開知名度，也連帶讓WWE的賽事得到更多專注。

於是2021年宣傳《玩命關頭9》（F9）的時候，他打定主意，要在可以講中文的場合，就用中文接受訪問，因此在接受台灣媒體的採訪時，就說了「台灣是第一個看到《玩命關頭9》的國家。」但是此話一出，立刻引發對岸支持者的怒火與抨擊，於是他只好在微博上道歉。

他的解釋是，當天已經工作了10個小時，他也是按照電影公司安排好的腳本照唸、錄製受訪影片，而大家都忘記了要去檢查，結果就這樣發佈出去了。

現在他回憶起當時這起事件，表示在道歉後，反而被美國觀眾臭罵，因為大家都覺得道歉聲明等於是跟中國低頭。這等於他連續惹毛了中國與美國的觀眾，但他內心很委屈，因為他是熱愛美國的，「但無論我做了什麼，都不夠，沒有人會因此高興，大家都生氣。對我來說，那是一段很混亂的時刻。」他以為道歉可以止血，但結果恰好顛倒，就好像是船快沉了，連忙把船上的破洞起來，「結果反而把整艘船弄沉了。」

現在約翰希南想起來，自己犯的錯是，以為自己會說某一種語言，就等於理解這個語言背後所代表的一切，但結果是闖進了地緣政治的地雷，他自己連美國的政策都不瞭解，「我闖入了一個根本不該進去的領域，這就是我的錯。」所以現在如果在公眾場合跟他講中文，他是寧可不以中文回應，以免再次出錯。

