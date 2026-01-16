曾自爆殺了于朦朧！范世錡又演警察？ 遭網狂轟：反正在對岸都是廢物

記者林宜君／台北報導

近日中國演員范世錡因飾演警察角色遭部分網友批評。 （圖／翻攝自Threads）

近日中國演員范世錡因飾演警察角色遭部分網友批評，甚至有網路留言直言「這廢物居然演警察」，引發社群熱議。這波討論並非單純針對演技，而是因捲入于朦朧墜樓身亡案相關，使范世錡成為公眾焦點。

于朦朧於2025年9月11日在北京一棟住宅大樓墜樓身亡，官方最初將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，並排除刑事案件處理，但案情細節始終未公開，引起網路族群廣泛質疑。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國男星于朦朧於2025年9月11日在北京一棟住宅大樓墜樓身亡，官方最初將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，並排除刑事案件處理，但案情細節始終未公開，引起網路族群廣泛質疑。於朦朧因出演《三生三世十里桃花》等作品擁有大量粉絲，其死訊一出即在娛樂圈掀起波瀾。

范世錡曾發文寫于朦朧該死。（圖／翻攝自Threads）

警方的偵辦方式也引發全網不滿，因此此次范世錡新作飾演警察的角色被大量網友抨擊。（圖／翻攝自Threads）

表示「反正在對岸警察也是廢物」。（圖／翻攝自Threads）

隨著輿論熱度不斷升高，有部分網友將疑點延伸到當晚的聚會名單，並將范世錡列入其中，引爆對他的負面攻擊。有些社群貼文指出，于朦朧死亡當天曾參加一場多人聚會，並稱范世錡出現在聚會現場，甚至在其後的公開表演中出現「詭異動作」，還一度公開發文「無論你們再怎麼撒野也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧因為他該死」遭網友抵制。加上警方的偵辦方式也引發全網不滿，使這些說法隨即引發網友群起撻伐，因此此次范世錡新作飾演警察的角色被大量網友抨擊，紛紛表示「反正在對岸警察也是廢物」、「很符合阿，因為他們的警察都是做壞事的」、「演警察？殺人范還差不多，演都不用演」、「抵制抵制」等激烈言論。

「演警察？殺人范還差不多，演都不用演」。（圖／翻攝自Threads）

「很符合阿，因為他們的警察都是做壞事的」。（圖／翻攝自Threads）

有網友還將疑似范世錡與案情相關的錄音檔進行聲紋比對，並稱吻合率高達99.57％，進一步助長謠言擴散，儘管這類內容並無官方證實。就連范世錡原定在成都舉辦的「熱血的笨蛋」演唱會也臨時喊卡，主辦方以「身體原因」為由宣布取消，但外界仍質疑是否因輿論壓力而導致票房不振。對於網路上的各種指控，范世錡並未公開詳細回應，但已委託律師對部分散布不實言論的網友提起法律訴訟，強調網路指控嚴重侵害個人名譽。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

