曾自虧撞臉！脫口秀演員稱「走的是曹西平不是我」 遭炎上急刪文道歉
娛樂中心／林昀萱報導
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲，許多藝人都不捨發聲哀悼。不過，脫口秀喜劇演員「歐耶老師」卻發文表示「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我」，挨轟消費死者遭炎上，緊急刪文並發布道歉聲明。
歐耶老師過去曾自虧撞臉曹西平，在曹西平猝逝消息傳出後，他在社群平台Threads發文寫道「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我。人生無常，務必保重」。一篇貼文被認為是消費死者引起砲轟，他也緊急刪文道歉。歐耶老師表示，自己是因為有網友在曹西平過世新聞下標註他，才會公開發文，坦承「我做了一個很糟糕的事，我不該用公開發文的方式，回應網友在曹大哥往生新聞下tag我 關心我的事。讓大家覺得不舒服、感覺我在消費曹大哥，非常非常的抱歉，對不起」。
他透露自己正深刻檢討中：「感謝大家指教，以後對這樣的關心我私訊回覆就好，未來公開發言會更加謹慎。這次真的考慮不周，做了很糟糕的示範，還讓有人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉。」
