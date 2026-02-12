曾自費3千萬打造氣墊樂園 何爺爺控妻被兒帶走4年

南部中心／綜合報導

屏東一名何爺爺，常常帶著移動城堡幫偏鄉孩子圓夢，他自費3000萬元打造氣墊樂園，12年來巡迴南台灣，帶給孩子歡樂，最近他卻傳出憂傷的事情，他控訴何奶奶被小兒子帶往北部，何爺爺苦尋四年都沒有消息，只能透過臉書，表達對何奶奶的思念。

何爺爺指控小兒子（中）四年前強行將何奶奶（右）帶往北部。（圖／何爺爺臉書）

小朋友在大型氣墊上開心蹦跳，玩得不亦樂乎。屏東何爺爺自費3000萬元，購入50多座氣墊屋和滑水道，12年巡迴南台灣帶給孩子歡樂，但卻傳出平常也會一起巡迴的何奶奶，四年前被小兒子帶走。氣墊跳跳屋何爺爺說，當時小兒子破門而入把何奶奶帶走，當他的人質，叫他講什麼就講什麼，到最後一點辦法都沒有。影片還留有不少何奶奶一起巡迴的身影，但何奶奶近年來因為生病，只能輪椅代步甚至癱瘓臥床。何爺爺指控，小兒子四年前強行將何奶奶帶往北部，自己苦尋四年都沒有消息，只能透過臉書表達對何奶奶的思念。何爺爺說心非常難過，有時候何奶奶會在兒子監控下打電話來，就知道她情況還可以，兒子是為了財產出此下策，就把奶奶帶走，奶奶就變人質。

曾自費3千萬打造氣墊樂園巡迴南臺灣 何爺爺控妻被兒子帶走4年

何爺爺透過臉書表達對何奶奶的思念。（圖／何爺爺臉書）

爺爺指控兒子是為了財產帶走奶奶，一度以侵害配偶權行使，將兒子告上法院，但卻因為指控沒有依據，遭到法院駁回。何爺爺無奈，只能再度公開向兒子喊話，希望能讓何奶奶平安回到身邊。

