台版柬埔寨案涉洩密律師+1 弘仁會水房陪偵律師孫全平30萬交保
〔記者吳昇儒／台北報導〕轟動全台的「台版柬埔寨」案首腦「藍道」杜承哲曾與竹聯幫弘仁會經營的水房有密切合作。檢警偵辦時追出3名律師涉嫌將偵查訊息洩露給水房高層，今年9月拘提到案，諭知交保候傳。檢警循線又查出，律師孫全平也曾在案中涉嫌洩密，今(12)日到事務所等3處搜索，提到案。檢察官訊後諭知30萬元交保。
檢警偵辦「台版柬埔寨」案時，發現幕後水房竟是竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兄弟檔，因此報請台北地檢署由檢察官陳玟瑾組成專案小組進一步偵辦。
偵辦人員查出，陳姓兄弟檔經營的水房除了幫藍道洗錢，另也幫其他詐團利用虛擬貨幣洗錢，不法所得高達3.5億元。而陳姓兄弟還聘請知名律師鄭鴻威、鄭皓文幫集團成員打官司，過程中則會將陪偵內容洩出。
檢警於今年9月逮捕涉案律師後，諭知3人交保，卻在查扣的手機中，又找出律師孫全平也涉入洩密案中。新北市刑警大隊12日上午持搜索票到咖美律師事務所逮捕律師孫全平，查扣手機等證物。
檢察官複訊後，認定律師孫全平涉犯洩密等罪，晚間諭知30萬元交保。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
更多自由時報報導
台版柬埔寨案後續3律師涉洩密 警今再逮1律師
台版地面師案外案！2業者涉行賄新店戶政所技術工查個資 被搜索約談
冒名衛福部行騙！詐團誆贈「疾病補助」 誘繳百萬保證金
造謠捐80億歐元換蕭美琴演講 男回國嗆：把反串文當真的腦子有問題
其他人也在看
涉嫌助詐團洗錢千萬! 知名麻辣鍋店負責人遭聲押
社會中心／綜合報導知名連鎖麻辣鍋店負責人，涉嫌協助詐團洗錢千萬！堪稱全台第一家連鎖麻辣鍋吃到飽，蔡姓老闆娘，捲入一起假檢警投資詐騙案，18名被害人，共被騙走九億，其中有一億流入十家公司帳戶，當中九家公司，都是由蔡姓負責人所掌控，疑似透過麻辣鍋品牌，降低帳戶遭警示的機率，檢方訊後將她聲押禁見。身穿咖啡色大衣，知名連鎖麻辣鍋店蔡姓負責人，雙手被上銬，不斷用手遮臉，深怕自己長相曝光，檢警偵辦一起詐騙案，意外發現麻辣鍋蔡姓負責人，疑似涉嫌替詐團洗錢，兵分32路搜索，一共拘提20人到案。檢警追查詐騙案其中一億金流轉匯十家公司戶頭 蔡姓負責人掌握其中九家公司帳戶（圖／民視新聞）根據了解，檢警偵辦一起詐騙案，詐騙集團透過假檢警假投資方式，成功詐騙18名被害人，高達九億的資金，其中轉匯高達一億的現金與黃金，共進了十家公司的戶頭，而麻辣鍋負責人蔡姓女子，就掌控其中九家公司帳戶，檢警因此懷疑他涉嫌協助詐團洗錢，金額超過千萬。知名連鎖麻辣鍋品牌成立約二十年 蔡姓負責人於2024年加入麻辣鍋集團（圖／民視新聞）這家知名連鎖麻辣鍋，創立於2006年，堪稱是全台第一家高檔吃到飽，除了白金級肉品現點現切，還提供滷肉飯、冰淇淋、飲料更是無限暢飲，一度進駐信義區百貨公司，涉案的蔡姓負責人，則是2024來到麻辣鍋集團，初步了解，檢警只掌握到總公司疑涉案，加盟店並未捲入，全案朝加重詐欺、組織犯罪與洗錢罪偵辦，疑似透過麻辣鍋品牌，企圖降低帳戶遭警示的機率，蔡姓負責人複訊後，遭到檢方聲押禁見。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：涉嫌助詐團洗錢千萬！ 知名麻辣鍋店負責人遭聲押 更多民視新聞報導數支付淪詐團溫床 設2人頭公司洗錢逾80億11人遭逮羅東地下道慘淹2米 3人穿泳褲跳水辯「找錢包」台灣不再是交通地獄！今年事故死亡數歷史次低 酒駕身亡也減少民視影音 ・ 9 小時前
新北八里高樓爆火警！1人OHCA送醫搶救
新北市八里區中華路二段408號一棟15層RC建築今晚22時42分發生火警，起火點位於14樓，現場可見火舌竄出。消防局於22時48分派出24車、60名前往搶救，火勢目前已控制，救難人員正持續搜救住戶。初步傳出一人OHCA（到院前無呼吸心跳），已由消防人員送醫急救。中天新聞網 ・ 9 小時前
快訊》謝侑芯命案逆轉？黃明志「無明顯犯案證據」不排除明天保釋
馬來西亞歌手黃明志，近期捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前相關的調查報告已經出爐，預計在明天公布。對此，總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，目前並無證據顯示黃明志的犯案證據，可能在明天獲得保釋。對此，黃明志的在台經紀人也轉發新聞表示：「謝謝大家的關心。」中時新聞網 ・ 12 小時前
黃明志捲護理女神命案！大馬警完成調查「靜候檢方指示」 關鍵決定明天揭曉
馬來西亞歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案後，案情發展再度引發關注。馬國警方已於11月12日證實，相關調查工作已全數完成，並正式將報告呈交副檢察司審閱，靜候檢方的最新指示，以決定是否對黃明志提起訴訟。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
大雨肆虐！宜蘭蘇澳咖啡廳雨水灌進屋「淹至大腿」 文件、電器全泡水
颱風過後，宜蘭蘇澳地區災情慘重！一間咖啡廳遭泥水灌入，家具電器全泡水，損失金額估計高達二、三十萬元。老闆娘康小姐心痛表示，除了實體損失外，連重要文件也遭殃。而隨著颱風減弱，羅東夜市雖已恢復人潮，但有粉圓業者坦言，因前一天停業損失超過十萬元。災後復原之路漫長，居民與商家皆盼能盡快回到正常生活軌道。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
虛擬貨幣洗錢案 檢警再拘提1涉洩密給詐團律師
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市刑警大隊偵辦竹聯幫弘仁會成員涉嫌與假投資及假求職詐騙集團勾結，透過虛擬貨幣洗錢約新台幣3億多元。檢警發現多名律師疑洩密給詐團，今天再拘提孫姓律師到案。中央社 ・ 12 小時前
涉勾結黑幫詐團洩密 檢警拘提律師到案
（中央社記者劉世怡台北12日電）檢警獲報，3名律師為竹聯幫弘仁會陳姓成員為首的假投資詐欺集團辯護時，涉嫌洩密給其他共犯，已諭令3人交保。檢警再查出孫姓律師也涉嫌洩密，今天發動搜索拘提行動。中央社 ・ 15 小時前
颱風警報解除 花蓮萬榮陣雨 台9線淤泥待清
鳳凰颱風登陸屏東恆春後已減弱為熱帶性低氣壓，然而花蓮地區仍受到間歇性降雨影響，多處道路需要清理復原。馬太鞍溪洪災造成嚴重影響，當地工程人員正積極進行防堵工作，堆起太空包防止進一步災情。花蓮縣府已宣布鳳林鎮長橋里和萬榮鄉明利村於週四停班停課，讓災民有更多時間收拾重建家園，同時也持續關注當地天候變化及災後復原情況。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
「台版柬埔寨」洩密案 新北刑大再逮1涉案律師送辦
「台版柬埔寨」案所經手的詐騙金額高達3.5億餘元。若有成員被捕、收押禁見，集團就找律師，利用到看守所律見機會、在警局警詢時，將筆錄、偵查資訊洩漏給詐團上游。台北地檢署9月才指揮新北市刑警大隊兵分10路發動搜索，拘提9名被告到案，其中被拘提包含鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，詢後分依200萬、80萬、50萬交保。今天（12日）檢警又帶回律師孫全平，經警詢後被依洩密、詐欺、洗錢等罪嫌移送新北檢複訊。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
新北刑大打詐 溯源黑幫勾結律師洗錢集團
記者黃秋儒／新北報導 新北市刑警大隊在臺北地方檢察署陳玟瑾檢察官指揮下，歷經長期蒐證…中華日報 ・ 10 小時前
花蓮洪災辨遺體 警方快速DNA儀90分鐘檢出型別以利比對
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災造成多人遭洪水沖走，救難人員與警消冒險進入淹水區域，陸續尋獲失蹤者。然而，由於強烈沖刷與泥沙掩埋，多數遺體外觀受損嚴重，身分辨識難度極高。為此，花蓮縣警察局鑑識科啟用新建中廣新聞網 ・ 7 小時前
影/又是律師洩密！黑幫勾結詐團洗錢3.5億 警逮第4名律師
竹聯幫弘仁會成員陳姓2兄弟，涉嫌與假投資、愛情詐騙及假求職詐騙集團勾結，協助透過虛擬貨幣洗錢高達3.5億元。檢警追查過程中發現多名律師涉案，今（12）日新北市刑警大隊再度出動，前往台北市天母區一間律師事務所，拘提涉嫌洩密的孫姓律師，並查扣手機等相關物證。中天新聞網 ・ 12 小時前
卓揆慰問蘇澳災民 指示三大原則助3200戶重建家園
鳳凰颱風帶來的暴雨重創宜蘭蘇澳，短短一夜之間降雨量突破600毫米，全鎮宛如汪洋，初估有3200戶民宅受災。行政院長卓榮泰今（12日）下午親赴蘇澳中原路等勘災，慰問受災居民，強調中央與地方將聯手協助重建，並以「救助快速、復建到位、韌性強化」三大原則，協助災民早日恢復生活。中時新聞網 ・ 13 小時前
竹聯幫弘仁會涉虛擬幣洗錢 新北刑大再逮涉洩密孫姓律師
【警政時報 徐煜勝/新北報導】新北市刑事警察大隊持續追查詐欺與洗錢集團，今（12）日再度出擊，前往台北市一間律 […]警政時報 ・ 6 小時前
速度海放大谷翔平！廣末涼子「車速飆185公里」遭移送地檢
日本女星廣末涼子今年4月在靜岡縣高速公路發生嚴重車禍，警方最新調查顯示，事故當下車速高達185公里，遠超先前認定的165公里。靜岡縣警方已於13日依《自動車運轉處罰法》將案件移送地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 9 小時前
受傷梅花鹿困墾丁南灣！海浪險捲走 專家：可能遭野狗追逐
颱風鳳凰襲台期間，墾丁南灣沙灘上演一場驚心動魄的救援！一隻疑似遭野狗咬傷的梅花鹿，受困於海邊多次險遭大浪捲走。由於風浪過大，救援人員難以靠近，只能眼睜睜看著梅花鹿在海浪中載浮載沉、奮力掙扎。專家指出，受驚嚇的梅花鹿可能才會逃往海邊，平時並不會在此活動，目前只能等候天氣轉好，才能展開救援行動。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
影/竹聯幫弘仁會勾結詐團洗錢 律師涉洩密北檢複訊30萬交保
竹聯幫弘仁會成員陳姓2兄弟涉嫌與假投資、愛情詐騙及假求職詐騙集團勾結，協助透過虛擬貨幣洗錢高達3.5億元。今（12）日檢警前往台北市天母區一間律師事務所，再拘提第4名涉嫌洩密的孫姓律師，並查扣手機等相關物證，傍晚移送台北地檢署複訊後，以30萬元交保。中天新聞網 ・ 11 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 16 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 10 小時前