曾與天團「一世代」巡演 26歲歌手騎電動滑板車重傷身亡

歌手卡姆林騎乘電動滑板車時，與一名行人相撞後，不幸身亡，得年26歲。(圖／達志)

曾與天團「一世代」(One Direction)巡演的歌手卡姆林·馬格尼斯（Camryn Magness），日前騎乘電動滑板車時，與一名行人相撞後，不幸身亡，得年26歲，噩耗傳出後，震驚演藝圈。

根據外媒報導，卡姆林12 月 5 日晚上 8 點左右，在佛羅里達州騎乘電動滑板車時，與一名行人相撞，由於皆身受重傷，路人見狀緊急報警，將兩人送至當地醫院急救，不過，卡姆林·馬格尼斯因為傷勢嚴重不治，結束26年短暫的一生。

卡姆林的死訊日前在官方社群平台被證實，內容指出無論她是在舞台上，或是在海洋之下，都以無畏的能量及無限的善良擁抱著生活，強調她即便已經離世，與生俱來的光芒，永遠都不會被遺忘，接著呼籲外界能幫卡姆林的家人及朋友祈禱，一同陪伴她們度過人生最艱難的時刻。

卡姆林8歲時傳翻唱其他歌手的影片走紅，獲得唱片公司賞識，簽下一紙合約，接著移居洛杉磯開啟歌唱事業，出道單曲《Wait and See》正是電影《朱迪之夏》(Judy Moody and the Not Bummer Summer)插曲，2012年，成為天團「一世代」美國巡演的暖場嘉賓，知名度水漲船高，沒想到卻在演藝事業巔峰之際，傳出不幸噩耗，讓人不勝唏噓。

