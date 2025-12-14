曾與天團「一世代」巡演 26歲歌手騎電動滑板車重傷身亡
曾與天團「一世代」(One Direction)巡演的歌手卡姆林·馬格尼斯（Camryn Magness），日前騎乘電動滑板車時，與一名行人相撞後，不幸身亡，得年26歲，噩耗傳出後，震驚演藝圈。
根據外媒報導，卡姆林12 月 5 日晚上 8 點左右，在佛羅里達州騎乘電動滑板車時，與一名行人相撞，由於皆身受重傷，路人見狀緊急報警，將兩人送至當地醫院急救，不過，卡姆林·馬格尼斯因為傷勢嚴重不治，結束26年短暫的一生。
卡姆林的死訊日前在官方社群平台被證實，內容指出無論她是在舞台上，或是在海洋之下，都以無畏的能量及無限的善良擁抱著生活，強調她即便已經離世，與生俱來的光芒，永遠都不會被遺忘，接著呼籲外界能幫卡姆林的家人及朋友祈禱，一同陪伴她們度過人生最艱難的時刻。
卡姆林8歲時傳翻唱其他歌手的影片走紅，獲得唱片公司賞識，簽下一紙合約，接著移居洛杉磯開啟歌唱事業，出道單曲《Wait and See》正是電影《朱迪之夏》(Judy Moody and the Not Bummer Summer)插曲，2012年，成為天團「一世代」美國巡演的暖場嘉賓，知名度水漲船高，沒想到卻在演藝事業巔峰之際，傳出不幸噩耗，讓人不勝唏噓。
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 36
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 30
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 83
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 115
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 27
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 14 小時前 ・ 16
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 8
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
54歲張鳳書消失3年近況曝！被問「是否回歸八點檔」 一句話給答案
54歲資深女星張鳳書昨（12）日現身高欣欣、李國超補辦婚宴，久違在公開場合露面，氣色狀態依舊良好。與新郎新娘交情超過30年的她，也被視為圈內老朋友齊聚的代表人物之一。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 12
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 41
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
張柏芝放話「生到不能生」！劉嘉玲吐槽：沒男友就想生小孩
張柏芝放話「生到不能生」！劉嘉玲吐槽：沒男友就想生小孩EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
女主播摔倒「玉鐲斷」幫擋煞？命理師曝「1大忌」！
娛樂中心／江姿儀報導不少人喜歡佩戴玉飾，但若不慎跌倒，玉製品容易碎裂。資深新聞主播葉樹姍昨（12日）發文分享，近期她出門在外時，不小心往前摔，膝蓋跪地、雙手著地，不僅四肢擦傷，手腕的玉鐲直接碎裂成3段。據《三立新聞網》報導，命理師楊登嵙解釋，玉石碎裂可替佩戴者「擋煞」護身，「切勿直接丟棄」，建議「1妙招」處理，以表對玉石護佑的感謝。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 19
陳偉霆「藏愛4年」未公開震撼原因曝 首認官宣生子：一切在計畫中
中國39歲男星陳偉霆近來憑藉跟趙露思搭檔合作《許我耀眼》，讓他的演藝事業再攀顛峰，至於感情方面，他與超模何穗緋聞傳了4年從未認愛，豈料首度官宣竟是生子，對此，陳偉霆在受訪時也曝光原因，坦言一切「都在計畫當中」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 2 天前 ・ 10
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 2 天前 ・ 10
韓瑜46歲生日美成這樣！「唯一朋友」搭火車現身 感動告白：永遠愛你
藝人韓瑜12月9日迎來46歲生日，她在社群分享慶生點滴，感謝多年閨蜜何蓓蓓特地為她準備驚喜，直呼自己真的很幸福。照片中可見兩人合影笑容燦爛，還有被「清空」的草莓蛋糕，氣氛溫馨。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
F4復出獨缺朱孝天 陳美鳳曝私下與言承旭對話：他很貼心
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，12日晚間補辦婚宴，演藝圈嘉賓雲集，陳美鳳身穿紅色高領毛衣現身祝賀，並送上五位數紅包。F4最近正式復出，將舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，首站將於12月19至22日於上海開唱，然而原始班底獨缺朱孝天，改由五月天阿信加入，與言承旭關係要好的陳美鳳，對此也發表看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2