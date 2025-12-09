曾與威廉、陳零九一同遭拘提 高雄槍擊案在逃主嫌也涉「閃兵案」

范嘉榮5月時因閃兵案而遭拘提，後又策畫高雄槍擊案，現已潛逃出境，遭檢方發布通緝。（圖／翻攝畫面）

高雄市8月發生槍擊案，51歲詐欺通緝犯羅天義當街遭連開多槍後身亡，橋頭地檢署近日偵結，發現26歲主謀范嘉榮與27歲槍手楊云豪皆已逃亡出境，而范嘉榮因涉閃兵案，5月曾與藝人威廉、陳零九等人一同遭拘提，檢方則於8日公布犯嫌照片並發布通緝。

8月22日清晨6時許，文學路突傳連續槍響，兇嫌近距離對著羅男連開16槍，羅頭、頸和腹部中彈、當場死亡，在現場留下大片血跡，場面怵目驚心，附近民眾見狀連忙報警。

警方趕抵後立即封鎖現場，調閱監視器後鎖定白色自小客車犯案，在案發後1小時找到作案車輛，但該車被棄置田邊，還遭焚毀滅證，製造斷點增加警方辦案難度，檢警追查近百日才鎖定槍手為楊云豪。

廣告 廣告

檢警持續追查，鎖定幕後黑手為范嘉榮，懷疑是因販毒利益和幫派恩怨而買兇殺人，但范嘉榮在案發後立刻飛往柬埔寨，槍手也已逃亡出境，檢方近日偵結，對4名犯嫌發布通緝。

而范嘉榮與北部幫派過從甚密，還曾因不想當兵而找上閃兵集團首腦陳志明，以憋氣加上丹田出力偽造出高血壓，後被警方查出為閃兵役男，5月與陳零九、威廉和大根人一同遭拘提。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

遭板橋氣爆震垮！民宅玻璃全碎、窗戶倒下慘況曝光 住戶：以為阿共打過來

緩刑期間再犯案！教練廁所內露鳥猥褻 5歲女童作證「聞到臭味」定罪

仙塔律師涉洗錢遭起訴！換律師態度180度大轉變 庭上全數認罪