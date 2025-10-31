曾與張晉源多次前往香港？黃國昌駁「早被拒絕入境」要求今中午前道歉否則提告

針對《鏡報》獨家報導黃國昌疑曾在2021年前後與張晉源多次前往香港，黃國昌今天（31日）回應，自己去香港申請簽證都不會過，早就是公開資訊，「我是神遊到香港去嗎？」（圖／李智為攝）

《鏡報》今天（31日）報導，北檢偵辦民眾黨主席黃國昌狗仔集團案，幾名被告多將責任推給林姓攝影記者，試圖切割黃國昌責任。另傳出，黃國昌及好友張晉源曾在2021年前後，曾多次一起前往香港，恐與凱思國際金流有關。對此，黃國昌今天在立法院受訪時表示，自己去香港申請簽證都不會過，早就是公開資訊，「我是神遊到香港去嗎？」他強調自己在2020年卸任立委後，都沒有申請過香港簽證，他要求鏡報若在中午12點沒有更正道歉，一定會訴追法律責任，絕不寬待。

廣告 廣告

《鏡報》今天獨家報導，台北地檢署偵辦黃國昌狗仔團案逐漸進入核心，查金流與指揮鏈兩線並行。幾名被告多將責任推給林姓攝影記者，並試圖切割黃國昌責任。另傳出，黃國昌及好友張晉源曾在2021年前後，多次一起前往香港，這和凱思國際金流有無關係？仍待調查。若金流涉敵對境外勢力，恐觸反滲透法。

對此，黃國昌表示，自己再次呼籲鏡傳媒對之前惡意造假的新聞，什麼時候要公開道歉，鏡拿不出任何證據，且他已清楚證明這是惡意造假的新聞，但到今天遲遲等不到道歉 。

黃國昌說，自己去香港申請簽證都不會過，早就是公開資訊，結果鏡報報導沒有記者敢掛名 ，用知情人士說他2021年跟張晉源多次跑去香港，想要用虛構故事來抹紅，「我是神遊到香港去嗎？」

黃國昌重申，他在2020年卸任立委後，連簽證都沒有申請，怎麼會去香港，「請鏡報立即更正，並公開道歉，我等到中午12點，如果中午12點沒有更正道歉，我一定訴追法律責任，絕不寬待。」

至於多數被告的狗仔將責任推給林姓攝影記者，黃國昌說，這種筆法更令人可笑，這件事本來就跟他沒關係。此外，他質疑若檢調調查，鏡報怎麼會知道？偵查不是不公開嗎？黨檢媒三位一體又上演，沒有人敢掛名負責，用刻意抹黑的筆法寫新聞，請偵辦的台北地檢署出來講清楚 ，鏡報到底是在寫故事還是真的有檢調洩密。

黃國昌表示，鏡傳媒集團、民進黨、北檢黨檢媒三位一體，去年就在抹黑抹黃柯文哲用冷錢包、虛擬貨幣，還有那些講話不負責任的名嘴，到現在都沒有出來道歉，「這些綠媒怎麼會墮落成這個樣子，一天到晚在做假新聞，令人匪夷所思。」

黃國昌提到，自己在2014、2016有申請過香港簽證，但都沒有通過，但自己在2020年後根本連申請都沒申請，「如果知道不會過幹嘛還要申請，怎麼可能去香港」。 根本沒有發生過的事情，因此媒體絕對拿不出任何自己去香港的證據。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／跟監偷拍責任全推給林姓攝影 黃國昌狗仔團切割策略曝光

直擊／黃國昌愛將李麗娟安親班「深鎖鐵門」戒備森嚴 4電眼無死角監控疑藏關鍵文件

黃國昌安親班內幕曝光！前辦公室主任淪人頭負責人 凱思國際多次改址成「狗仔窩」