「曾與我斷交2次」見馬杜洛下場秒慫？尼加拉瓜應美要求急釋政治犯

美國3日突襲委內瑞拉並生擒總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，震懾中南美洲獨裁政權。美國駐尼加拉瓜大使館9日點名尼國政府應釋放遭不公拘留者，尼加拉瓜總統奧德嘉（Daniel Ortega）隨即於10日釋放至少19名政治犯。當地反對派組織認為，這是奧德嘉政權懾於美方強勢作為與區域局勢壓力下的結果。

美國日前發動閃電突襲，成功擒獲委內瑞拉獨裁總統馬杜洛夫婦，此舉令與美國關係緊張的中南美洲國家政府感到唇亡齒寒。美國駐尼加拉瓜大使館於9日在社群平台「X」上發文，先是讚許委內瑞拉開始釋放反對派人士，隨即話鋒一轉，強烈要求尼加拉瓜奧德嘉政府跟進。美方貼文直指：「尼加拉瓜仍有60多人被不公正拘留或失蹤，其中包括神父、宗教人士及老弱婦孺。唯有讓這些人獲得自由，國家才可能有和平。」

面對美方的公開點名與強大壓力，尼加拉瓜政府不敢怠慢，於10日發布聲明宣布釋放部分囚犯。儘管官方聲明未透露具體人數及身分，也未說明獲釋者是否仍需居家軟禁，但根據追蹤政治犯狀況的非政府組織「尼加拉瓜民主革新聯盟」（UNAMOS）證實，當天共有19人獲釋，且全數均為政治犯。反對派組織「自由尼加拉瓜」（Liberales Nicaragua）直言：「我們毫不懷疑，這是美國政府對委內瑞拉獨裁政權施壓後，所產生的政治博弈結果。」

尼加拉瓜現任總統奧德嘉與其擔任副總統的妻子羅薩麗奧·穆里略（Rosario Murillo）長期把持朝政，被視為「夫妻檔獨裁者」。奧德嘉政府在2018年曾強力鎮壓大規模反政府示威，造成至少350人死亡、數百人被捕，長期打壓異議人士與宗教團體的行徑備受國際譴責。

此外，奧德嘉政權與台灣的關係也多次反覆。奧德嘉於1985年首次執政時與台灣斷交、轉向中國；1990年下台後，尼國與台灣復交；2007年奧德嘉重掌政權，並於2021年12月再次宣布與台灣斷交，重新與中國建交。

此次尼加拉瓜迅速釋放政治犯，顯示美國在區域內的強勢行動已對奧德嘉政權產生實質嚇阻作用。外界將持續關注這批獲釋者的後續人身自由狀況，以及美國是否會進一步要求尼國釋放剩餘的政治犯。

