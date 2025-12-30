曾與曹西平組團！吳慷仁曬舊照悼念 親揭「唱跳」回憶

曹西平猝逝，吳慷仁曬舊照悼念。（圖／翻攝自曹西平、吳慷仁臉書）





資深藝人曹西平昨（29）日被發現猝逝家中，享壽66歲，消息曝光後，震撼演藝圈，許多藝人好友紛紛哀悼。對此，影帝吳慷仁在社群平台曬出兩人的合照，曝光曾一起演出的緣分，「謝謝您帶給大家的一切，會好好記得和您一起拍攝的時光。」

吳慷仁悼念曹西平。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

吳慷仁分享，他和曹西平一起組團「奶油起司」，還拍過MV，朋友聽完後都以為他開玩笑，「我多半沒再多說，因為覺得自己這部片演得不太好。」原來當時他與曹西平合作《台北愛情捷運》系列之一的《鮮肉老爸》，還唱跳曹西平的歌曲〈野性的青春〉。

吳慷仁曬出當時的道具照回憶，「記得排練舞蹈的時候還被他念了一下，說我肢體僵硬，我笑死…因為跟他比起來…我簡直是台機器人沒有上油。」如今曹西平離世，吳慷仁表示，「有幸能和曹西平大哥一起工作，一起唱歌、跳舞，我們是奶油起司。」



