曾與曾敬驊合作拍MV！韓女團YOUNG POSSE跨海祝賀

女團YOUNG POSSE曾與曾敬驊合作拍MV。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）





韓國女團YOUNG POSSE將於12月13日在 MOONDOG 舉行首場台灣專場演唱會《2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei》。她們今年曾來台與剛拿下金馬最佳男配角的曾敬驊合作拍攝〈COLD〉 MV，在得知曾敬驊得獎後，紛紛在社群上為他道喜，「超榮幸能跟曾敬驊哥哥合作，真的非常替他開心！」。

YOUNG POSSE繼先前公布將於12月14日舉辦韓粉絲活動《辣炒年糕黑白大PK》後，活動大獎也正式解鎖：最終勝出的幸運 TELEPOSSE（粉絲名），將獲得 YOUNG POSSE 五位成員精心準備的隨身香水、獨一無二手作小包包、回憶滿滿鯊魚夾、幸運四葉草吊飾、超萌烏龜娃娃等私人珍藏品。

韓國女團YOUNG POSSE下月將來台舉行首次專場演唱會。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

為了讓粉絲可以提前備戰，主辦單位率先在社群公開《辣炒年糕黑白大PK》評分表，從創新、美味、擺盤等通通列出評分重點，鼓勵 TELEPOSSE 在家事先練習廚藝。屆時幸運粉絲將在現場分組動手料理韓國國民美食，由 YOUNG POSSE 五位成員親自擔任評審，一邊品嚐粉絲的成果、一邊近距離互動，還有機會把成員的私人珍藏品帶回家，真正實現「有吃、有玩、又有得拿」。

除了前所未見的美食企劃之外，YOUNG POSSE 也為這次台北專場投入滿滿心思。成員們透露，除了帶來最能展現她們「華麗進化」的頂級舞台編排，更為台灣 TELEPOSSE 特別準備了台北場的專屬舞台，無論是歌單編排、舞台設計還是互動橋段，都預告將帶來截然不同的驚喜。

主辦單位同步宣布，所有購票入場粉絲，皆能在演出結束後，近距離與 YOUNG POSSE 五位成員打招呼致意。同時，現場亦將加碼抽出 10 位幸運粉絲，送出整套成員親筆簽名限定小卡，珍藏價值瞬間飆升！從高規格的專場演出、前所未見的《辣炒年糕黑白大PK》互動企劃，到全場 Hi-Bye、珍藏級私人禮物與只在台北限定的特別舞台。



