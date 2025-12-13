曾與李連杰、湯姆克魯斯合作！日本名導兼演員原田真人辭世 享壽76歲

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

曾以《澀谷24小時》榮獲最佳導演獎的日本知名演員兼導演原田真人（Harada Masato），今（13）日獲日媒證實已於本月8日離世，享壽76歲。過去他曾與許多知名影星合作，包括湯姆克魯斯、渡邊謙、真田廣之等人主演的《末代武士》，以及在《霍元甲》中與李連杰合作，更以導演身分執導許多電影，獲獎無數，如今傳奇殞落讓外界不捨。

​​​​​​知名日本導演兼演員原田真人享壽76歲。（圖／翻攝自日網）​​​​​​

原田真人出生於靜岡縣，因自幼熱愛電影，懷有導演之夢，他先擔任影評家，並在1979年以導演身份出道，曾執導《神風72小時》、《檢方的罪人》，以及與岡田准一合作的《關原之戰》、《燃燒吧，劍》，多次榮獲最佳導演獎。更以《超越巔峰》獲得了日本電影學院獎（日本アカデミー賞）10個部門的優秀獎。

廣告 廣告

原田真人一生跨足導演與演員，作品多元且屢獲肯定，如今傳奇殞落，影迷與業界皆深感惋惜。

更多FTNN新聞網報導

湯姆克魯斯奪奧斯卡終身成就獎！從影40年首座小金人 感性喊：電影是我生命

湯姆克魯斯領取奧斯卡榮譽獎 「拍片不是我的工作，是我的使命」

「不可能的婚禮」籌備中？阿湯哥遭爆想在外太空結婚 高空跳傘交換誓言

