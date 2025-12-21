曾與柯林頓、川普合影 美司法部公布「淫魔艾普斯坦」檔案又急刪

柯林頓與一名黑髮女子一同在泳池，女子疑是艾普斯坦的同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／翻攝自X）

美國司法部近日公布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案中，傳出有十多份文件在公開不到一天後悄然消失，其中包含一張美國總統川普與妻子梅蘭妮亞、艾普斯坦及其長期同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的合影，引發國會民主黨人強烈質疑，指控白宮涉嫌掩蓋真相。

根據國會與媒體查閱紀錄，這批遺失文件隨司法部釋出的數萬頁愛潑斯坦相關資料一同公開，但隨後即從官方網站移除，過程中未附任何說明，也未對外發布公告。司法部至今尚未說明文件消失的原因，也未回應是否為人為移除。

參議院少數黨民主黨領袖（Chuck Schumer）表示，這起事件「可能是美國歷史上最大的掩蓋真相事件之一」，並質疑司法部為何在缺乏說明的情況下刪除高度敏感的文件。

眾議院監督委員會民主黨人也在社群平台發文指出，缺失文件中包含川普與艾普斯坦的照片，並質疑「還有什麼被掩蓋了？」要求政府對美國公眾保持透明。

多名民主黨議員進一步批評，已公布的檔案經過大量刪減，對艾普斯坦性侵倖存者與公眾而言是「徹底的嘲弄」，並要求司法部依國會傳票提交完整、未經刪節的資料。部分共和黨議員同樣對文件消失表示擔憂，眾議員托馬斯·馬西（Thomas Massie）指責司法部「藐視法律」，認為未完整履行國會要求。

司法部則在自動回覆聲明中強調，川普政府「是歷史上最透明的政府」，並表示已公布數千頁文件、配合國會調查，同時承諾後續將分階段釋出更多資料。司法部副部長托德·布蘭奇（Todd Blanche）坦言，目前公布的內容尚不完整，延誤主因在於遮蔽倖存者身分所需的時間，然而司法部仍未說明後續文件的具體公布時程。

目前公開的資料未能提供太多關於艾普斯坦罪行的新細節，也未完整說明檢方在2000年代決定放棄聯邦起訴的原因。部分關鍵資料，如聯邦調查局對受害者的訪談紀錄，以及司法部對不起訴決定的內部備忘錄仍未公開。

此外，公開照片中出現多位名人與政治人物，包括前總統柯林頓，但川普的照片相對較少。兩人皆曾與艾普斯坦有社交往來，但均否認涉及任何不當行為，且目前沒有證據顯示這些照片在刑事案件中發揮作用。

艾普斯坦於2019年因性交易指控被捕後在獄中死亡，官方裁定為輕生。儘管國會已立法要求公開相關檔案，但目前釋出的內容僅是司法部掌握的數百萬頁資料中的一小部分。受害者與倡議團體表示，這波文件公布與刪除事件，再度凸顯政府在艾普斯坦案件中的透明度不足，也顯示公眾距離全面了解案件真相，仍有漫長的等待。



