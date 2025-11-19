曾與羅唯仁接觸 龔明鑫：當時覺得人品不錯

▲經濟部長龔明鑫過去擔任國發會主委時，也同時為法人董事代表人，當立委詢問過去是否認識羅唯仁，對於其人品判斷，龔明鑫表示，「當初覺得還不錯」，對於發生狀況有點意料之外。。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）

[NOWnews今日新聞] 前台積電老臣、資深副總羅唯仁遭傳涉及台積電洩密案。經濟部長龔明鑫過去擔任國發會主委時，也同時為法人董事代表人，當立委詢問過去是否認識羅唯仁，對於其人品判斷，龔明鑫表示，「當初覺得還不錯」，對於發生狀況有點意料之外。



羅唯仁今年7月退休，10月底便宣布回鍋老東家、同時也是台積電競爭對手英特爾任研發副總。如今，再有猛料爆出他在退休前，動用本身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。



台灣高等檢察署昨（18）已分「他字案」釐清是否涉及不法。台積電迄今尚未對外說明。



國民黨立委張嘉郡質詢詢問，龔明鑫過去是否認識羅唯仁，他回應過去擔任台積電董事有跟對方接觸、報告過。



張嘉郡追問，龔明鑫對於羅唯仁人品怎麼判斷、又是否覺得自己判斷錯誤？龔明鑫說明，「當初覺得還不錯」、「有點意料之外」。



張嘉郡說，台積電掌管研發的資深副總、9月也拿下工研院院士資格，結果卸任之後就到英特爾（Intel）上班，完全沒有受到競業條款限制。龔明鑫表示，詳情須由台積電說明，經濟部則是會提供協助，也會向檢方釐清是否涉及國安疑慮。



國民黨立委謝衣鳯也提到，2022年《國家安全法》已經納入商業間諜、國家核心關鍵技術項目清單等相關規範，羅唯仁涉及哪些項目？



龔明鑫重申，羅唯仁涉及竊取哪些技術，必須要由台積電認定，經濟部才能進一步確認是否符合國家核心關鍵技術，交由司法、檢調單位來判定。



對於經濟部是否了解台積電哪些技術受影響？龔明鑫強調必須要由公司來說明，「怎麼樣的秘密洩漏出去也是秘密，我們要尊重台積電。」

