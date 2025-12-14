曾與羅志祥爆戀情！安心亞穿黑色Bra衝上台 粉絲直擊火辣互動

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

羅志祥（小豬）從昨（13）日起一連兩天在台北小巨蛋開唱，舉行「羅志祥 30 巡迴演唱會」，今（14）日是演唱會第二天，繼昨天邀來DJ SODA擔任嘉賓，今天則是請來安心亞合體，兩人曾傳出緋聞，如今驚喜同台，讓全場嗨到最高點。

羅志祥30周年演唱會第二天，邀來昔日緋聞對象安心亞合體演出。（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

羅志祥唱完〈夠了〉，安心亞突然從舞台現身，她身穿黑色小背心，U型胸口秀出裡面的黑色Bra，加碼露出美背，辣秀大片美肌，性感指數破表，兩人合體唱跳〈靚仔〉。

廣告 廣告

事實上，羅志祥、安心亞曾在2010年傳出緋聞，當時安心亞被拍到深夜直搗羅志祥家，但雙方否認交往，透露兩人只是工作上的朋友，而在2016年兩人合作單曲〈靚仔〉，睽違多年，這對緋聞情侶首度同台，可以說是看點十足。

更多FTNN新聞網報導

羅志祥突二度中斷演唱會！忍不住開罵粉絲 「先回家好了」

羅志祥出道30年7度攻蛋！唱到一半驚現「尷尬狀況」 當場喊卡重來

羅志祥唱到一半！DJ SODA只穿小背心就衝上台 全場直擊「肉貼肉親密互動」

