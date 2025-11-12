曾與蔡健雅角逐金曲歌后！蔡淳佳「開唱倒數1個月」搶先釋出超大禮

記者徐珮華／台北報導

新加坡歌后蔡淳佳（Joi）將於12月13日在Legacy TERA舉辦「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」台北站，開唱前驚喜宣布將於12月8日推出最新EP。這張EP與她啟動的「東方調新曲三部曲」相互呼應，3首新歌一個月內陸續上架，作為出道25週年送給粉絲的大禮，「這一路有太多人支持我，我希望在登上台北舞台前，先用音樂向大家表達感謝。」

蔡淳佳將推出新EP，率先釋出首波單曲〈一字一言〉。（圖／Joi Music／淳萃文化提供）

蔡淳佳EP首波單曲〈一字一言〉今（12）日上線，為她的復出揭開序幕。這首作品延續她一貫清亮唱腔，並首度挑戰國風曲風，以假音融入自己對古典的想像。有趣的是，這次錄音最大的挑戰也成了她最難忘的體驗，「因為key真的太高了，我唱的時候整個人彷彿在天上飄、飄來飄去，雖然辛苦但很過癮！」

這種「飄在空中」的感覺，正呼應蔡淳佳近期的生活節奏，經常從新加坡飛到中國、再飛到台灣，然後又飛回新加坡。幾乎變成「空中小姐」的她，明天也即將啟程飛往廣州，為15日巡迴首站進行最後的閉關彩排。巧合的是，11月15日正是她收到第一張專輯的發行紀念日，屆滿整整25週年，讓她感性地表示這場演出「非常有紀念性，也是一種圓滿的象徵」。

蔡淳佳正為25週年演唱會備戰。（圖／Joi Music／淳萃文化提供）

蔡淳佳曾以〈陪我看日出〉紅遍華語圈，並與張惠妹、孫燕姿、梁靜茹、蔡健雅、莫文蔚角逐同屆金曲歌后。上次與台灣歌迷公開見面已是17年前，如今出道25年來首度在台灣舉辦個人演唱會，這位溫柔又堅定的女聲，正以最誠摯的音樂，迎來屬於她的第2個黃金時代。

