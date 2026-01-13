曾與蕭亞軒談姐弟戀！黃皓報喜迎二寶 妻感動落淚畫面曝

天后蕭亞軒的前男友黃皓近日傳出喜訊，他在社群平台宣布妻子已懷上第二胎，這距離他上次公開升格當爸不到一年，造人進度相當神速。黃皓感性寫下對生命的感謝，證實家中再添新成員。

黃皓妻子已懷上第二胎。（圖／翻攝黃皓微博）

黃皓於12日透過社群媒體發文報喜，簡短寫道：「感謝生命的贈予，我們有二寶了。2026越來越好。」影片中，當黃皓得知老婆再度有喜時，開心擁抱對方，讓妻子感動落淚，夫妻倆沈浸在迎接新生命的喜悅中。

黃皓證實家中再添新成員。（圖／翻攝黃皓微博）

黃皓在2024年3月才剛曬出嬰兒腳丫照，當時網友從衣物顏色推測首胎是個男孩。如今事隔不到一年再度傳出好消息，達成「三年抱兩」的成就，這也顯示出他相當享受家庭生活，正一步步構建一家四口的幸福藍圖。

黃皓 夫妻倆沈浸在迎接新生命的喜悅中 。（圖／翻攝黃皓微博）

隨著二寶喜訊曝光，大批網友紛紛湧入黃皓的社群平台留言送上祝福。留言表示：「替你們高興，你們一定會是非常好的父母」，也有人恭喜他「升級幸福的一家四口」，見證他從男孩蛻變為人父的過程。

黃皓過去最為人熟知的身分是天后蕭亞軒的前任男友，兩人在2019年高調認愛，這段相差16歲的姐弟戀曾備受矚目。雙方交往3年多，最終於2021年畫下句點。分手後蕭亞軒繼續在演藝圈奮鬥，而黃皓則淡出大眾視野，投入家庭生活。

