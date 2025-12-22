曾與阿本交往9年！炎亞綸揭分手原因 認有容貌焦慮動鼻根被警告「像納美人」

炎亞綸承認過往因為容貌焦慮做出錯誤決定。POP Radio提供

男星炎亞綸近日錄製薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，大方聊起與男星棒棒堂阿本長達9年的戀情。他坦承阿本是自己歷任對象中交往最久的男友，兩人從當年的躲避媒體、連吃飯都要刻意分開，到如今成為像家人般的好友。炎亞綸回憶當時為了不讓這段感情被當作奇聞軼事，阿本常帶他出國或看電影，試圖在不正常的環境中過正常的生活，但長期隱藏身分的壓力也讓這段關係充滿考驗。

吵架宛如八點檔流血事件！阿本怒砸遙控器插進電視螢幕

談起分手主因，炎亞綸直言當時除了無法結婚的現實壓力，還有媒體與大眾眼光的束縛。他坦言兩人在相處上摩擦不斷，阿本愛看他手機導致他反抗，而他脾氣不好也常惹怒對方。他爆料雙子座的阿本個性激烈，兩人吵架時宛如演出八點檔。

他描述有次阿本怒火中燒，將遙控器狠砸向他剛買的液晶電視，力道大到遙控器直接插在螢幕裡；另一次吵架甚至翻桌，連蛋餅皮都直接飛到天花板上，。炎亞綸無奈表示：「我們給了對方很多次機會，到最後耐心跟愛會被磨光。」

拒絕零負評標籤！炎亞綸新專輯《Ikigai》反思無法容錯的價值觀

儘管情路坎坷，炎亞綸將近來重心轉往音樂創作，推出第7張個人專輯《Ikigai》。他在POP Radio《Fun Music》節目中分享，這張歷時3年的作品記錄了他的轉變。他坦言過去自己是重度社群成癮者，手機螢幕使用時間曾高達16小時，但現在心境趨於低調，甚至能忍受2個月不更新Threads。

他在新歌〈瑕疵品〉中將過往經歷比喻成疤痕，並反思網路環境對「完美」的病態要求。他感嘆演藝圈不該有「零負評」標籤，並直言：「怎麼可能？一定有失誤的時候。」

炎亞綸(右)帶來新專輯《Ikigai》與Emily暢談心底話。POP Radio提供

墊山根險變納美人！炎亞綸克服容貌焦慮與阿本昇華為家人

除了感情與音樂，炎亞綸也誠實面對自己的容貌焦慮。他自爆過去曾因為不安而墊高山根，有時粉絲合照開濾鏡，他看到自己也會被嚇一跳，直到醫師警告：「再過度就會變成『納美人』。」他以過來人經驗呼籲年輕人，保留一點缺陷反而更有記憶點。

如今炎亞綸與阿本雖已分手，兩人仍維持深厚信任，阿本至今仍能自由進出炎亞綸家中，甚至連當時一起養的狗也交由阿本撫養，炎亞綸則有空就去對方家看狗，兩人以「家人」的形式守護彼此。



