曾與黃明志、謝侑芯拍MV 黃秋生聞命案超「震驚」曝兩人最後聯絡細節

黃秋生來台宣傳《自殺通告》，表示聽到黃明志捲命案十分震驚。本萃電影提供

電影《自殺通告》今（5）日舉辦首映會，導演周冠威、監製林配儀率領主演群，包括影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝等全體師生齊聚亮相。特地來台出席首映會的黃秋生，曾與黃明志合作MV，受訪時被問及黃明志近日捲入「護理女神」謝侑芯命案，黃秋生坦言：「這是一件非常不幸且嚴肅的事情。」

黃秋生透露，由於自己對黃明志的了解與大眾所知不同，因此不適合去猜測他發生了什麼事，因為黃明志的案件已經進入調查程序。他表示，自己看到新聞時感到很震驚，「每天新聞都不同都是矛盾的，看到新聞很震驚的，太可怕了。」

與黃明志7月最後聯絡

他透露黃明志曾與他聯絡，當時黃明志寫了一首歌請黃秋生聽，黃秋生開玩笑回應：「我還以為他要我去批評一下，我說你寫的那麼爛，他就沒回我。」兩人最後一次聯絡是今年7月，當時黃明志因與鐘鎮濤、曾志偉合照遭炎上，黃秋生有關心對方，但黃明志僅回覆「什麼事」，之後便沒有再聯絡。

確定出席金馬獎

除了電影宣傳外，黃秋生也確認因為香港舞台劇取消將會出席本屆金馬獎盛會，他再次強調想在台發展演藝藍圖。黃秋生表示，希望未來有機會在台舉辦畫展、分享人生的演講，並積極爭取機會拿到政府的補助來拍攝電影。他坦言目前已經有一個劇本雛形，內容在講述一個演技班的故事。他笑稱整個故事「怪怪的」，且自己會參與演出和選角，希望能找台灣演員合作。

