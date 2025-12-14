曾與一世代巡演！卡姆林騎電動滑板車撞擊身亡 得年26歲

美國歌手卡姆林·馬格內斯（Camryn Magness）因電動滑板車意外過世，得年26歲。她曾在2012年及2013年擔任天團「一世代」（One Direction）美國及世界巡演的暖場嘉賓，消息傳出後震驚樂壇。

意外發生在12月5日晚間8點左右，卡姆林當時在佛羅里達州騎乘電動滑板車，與一名行人發生撞擊，兩人皆身受重傷，路人見狀立即報警，將雙方緊急送往當地醫院搶救。然而，卡姆林因傷勢過重，最終仍宣告不治，結束短暫的26年生命。

卡姆林·馬格內斯結束短暫的26年生命。（圖／翻攝卡姆林·馬格內IG）

卡姆林的官方社群平台證實了她的死訊：「我們悲痛不已。」聲明中寫道卡姆林精神感動了很多人，無論是在舞台上，還是在海浪之下，她都以無所畏懼的能量與無限的善良迎接人生；她與生俱來的光芒，永遠都不會被遺忘。

卡姆林的官方社群平台證實了她的死訊。（圖／翻攝卡姆林·馬格內IG）

1999年出生於美國科羅拉多州丹佛的卡姆林，8歲時便開始在YouTube上傳翻唱影片嶄露頭角，隨後獲得唱片公司賞識簽下合約。2012年，她迎來事業轉捩點，成為一世代巡演美國場的暖場嘉賓，隔年再度受邀參與世界巡演，共演出63場。

