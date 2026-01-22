曾與GD傳緋聞！金高恩現身《單身5》 炸裂發言掀熱議

《單身即地獄5》女嘉賓金高恩曾與GD傳過緋聞。（圖／翻攝自金高恩IG）





南韓超人氣實境秀《單身即地獄》開播後話題不斷，嘉賓們的高顏值及好身材都是關注焦點，《單身即地獄5》在本月20日一口氣上架4集，其中短髮女嘉賓金高恩一出場立刻掀起關注，眼尖的網友發現，她除了拿過韓國小姐冠軍外，還曾與天王GD（G-Dragon）傳過緋聞。

金高恩在2022年參加韓國小姐選美拿下亞軍，這次在節目亮相展現高度自信，透露相當滿意自己的五官外，談到感情經驗，她更坦率直言過去幾乎沒有空窗期，因此對於現在單身的生活有點不習慣，希望能透過節目找到真愛。

另外，金高恩曾與大12歲的GD傳過緋聞，2024年被爆出兩人互動密切，甚至還被拍到2023年一起到日本大阪看球，也曾在相似地點拍照，掀起熱烈討論。對此，對於私生活一向低調的GD則罕見發聲，澄清兩人只是親近的哥哥與妹妹，並未交往。



