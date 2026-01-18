【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】TVBS ORIGINALS全新實境節目《明星製作公司》日前舉行首播記者會，曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田六位主持群全員到齊，身穿節目招牌工裝造型現身！他們今天清晨五點才剛結束韓國拍攝返台，幾乎未休息便直奔記者會現場，就為了要和大家分享明星們幕前轉為幕後的辛酸血淚。

▲曾莞婷分不清雙胞胎 展榮展瑞現場解危，黃偉晉亂猜注音居然答對。（楊珊雯拍攝）

活動上也首度曝光節目宣傳影片，畫面可見六位主持群在幕後忙進忙出、身兼多職的工作狀態，從企劃討論、現場執行到臨場應變一應俱全，節奏緊湊卻不失互虧笑鬧，充分詮釋明星們苦中作樂的工作態度，楊銘威表示：「真實幕後人生就是這麼忙，不管幕前幕後，什麼工作都要做」。值得一提的是，最初給六位主群設定的KPI總流量是100萬，沒想到隨著網路節目《明星開拍中》推出後，話題持續延燒，累積總流量已正式突破2,000萬以上，成績遠超預期，眾人開心歡呼表示「KPI到了，之後節目可以隨便做了」，BOSS卻突然現「聲」宣布KPI正式更新為6千萬，Lulu雖怒摔成果板，卻也直接喊話目標是「破億」，展現持續挑戰自我的企圖心，也讓全場驚呼連連！

記者會上，特別進行驗收這群明星們的「即戰力」，其中曾莞婷挑戰「人臉節奏」時狀況連連，尤其過去她就曾在節目中搞錯雙胞胎兄弟展榮與展瑞，沒想到這次在記者會再度挑戰失敗，經典烏龍當場重演，讓全場笑聲不斷。談到拍攝過程，六位主持人也毫不保留地自爆「翻車實錄」，形容團隊雖然很鬧，卻相當團結。陳漢典笑說自己曾經沒喬好場地，Lulu則是沒錄到經典畫面，黃偉晉自嘲攝影拍得不理想，曾莞婷是拍攝時跟錯展榮與展瑞，楊銘威也爆料自己曾跟丟車子，風田則笑說大家私下常熱烈討論工作，但他常常沒參與，還開玩笑表示：「又沒在錄幹嘛那麼認真？」引發全場大笑。

曾莞婷也分享，原本以為拍戲已經很累，才轉而嘗試實境節目，沒想到反而更操，笑說：「以後實境節目應該看不到我的身影了」，但她也無奈表示，有時候頭都洗一半了，只好硬著頭皮繼續下去，像在韓國，他們叫我扮喪屍，我就只好照做。Lulu則補充，曾莞婷過去對「絲襪套頭」橋段打死不妥協，卻在韓國願意扮演喪屍，楊銘威也笑問：「不願意絲襪套頭，但願意扮喪屍，差別在哪？」。