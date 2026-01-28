曾莞婷化身冰菓店火辣老闆娘 《功夫》演媽媽曖昧朱軒洋

電影《功夫》由九把刀執導、改編自其同名小說，除了可以看到戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等人上演功夫對決，電影不乏感情線，曾莞婷此次飾演王淨的媽媽「阿芬」，與朱軒洋飾演的「阿義」之間有段藏不住心動火花的曖昧情愫。

曾莞婷去年以《影后》奪下金鐘獎最佳女配角，在《功夫》中開了一間冰菓店，甚至一度展現火辣身材，她笑說：「沒想到我已經可以演媽媽了，而且當媽還要穿這麼辣！」導演九把刀大讚她是非常專注的演員，對角色的詮釋完全超出他的期待。

廣告 廣告

黃迪揚在《功夫》飾演街頭混混。（圖／麻吉砥加提供）

此外，本片取得多方授權，把許多經典武俠電影片段融入其中，巧妙將觀眾熟悉的角色轉化為500年前的武林高手群，整個江湖流派由玖壹壹成員春風、健志、洋蔥以及禾浩辰共同演出，洪都拉斯、黃瀞怡則分別飾演戴立忍的師父與師妹。

在最新曝光的花絮中，春風挑戰化身繁複、辨識度極高的角色「黑白郎君」，厚重妝容幾乎讓人認不出本尊，角色臺詞充滿喜感、笑果十足，春風自己都忍不住數度笑場。導演九把刀透露，春風其實臉部肌膚相當敏感，但為了力挺《功夫》，仍毫不猶豫接受高難度妝容挑戰，讓九把刀感動不已：「他抱著爛臉也要演的決心！」

《功夫》春風化身為「黑白郎君」。（圖／麻吉砥加提供）

玖壹壹成員健志與洋蔥，則是挑戰觀眾耳熟能詳的經典角色「飛龍、飛虎」，兩人造型特別請來《飛龍在天》的原班化妝師操刀。兩人一登場經典台詞立刻脫口而出，瞬間勾起滿滿回憶殺。

《功夫》將於2月13日在台上映，在此之前，導演九把刀將帶著演員戴立忍、柯震東、曾莞婷於1月30日在西門與中山鬧區舉辦見面會，並與現場觀眾零距離互動發送紅包，更多活動資訊請洽《功夫》官方粉絲團。

《功夫》健志與洋蔥挑戰扮演「飛龍、飛虎」。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》高英軒飾演神秘組織的反派角色。（圖／麻吉砥加提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導