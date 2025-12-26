曾莞婷影后氣場壓陣《嗨！營業中》6點準時收工 廚房卻翻車

實境節目《嗨！營業中》最新一集重磅邀請剛出爐的金鐘獎最佳女配角曾莞婷擔任嘉賓。影后氣場一登場，連一向嚴厲的合夥人都破例祭出「最爽待遇」，宣布當天必須在「傍晚 6 點前」準時收工，讓莎莎驚呼不敢置信，姚元浩也忍不住笑喊：「沾影后的光，待遇真的不一樣！」

曾莞婷「鑲金」現身廚房大亂 甜點擔當莎莎犯下離譜錯誤

曾莞婷因《影后》表現亮眼「鑲金」加持，加入節目後讓夥伴們瞬間切換成「影后模式」。女神魅力不僅收服主持群，連在地民眾也為之瘋狂。張立東與姚元浩一路貼身護送她過馬路；市場採買時，曾莞婷更憑著超高親和力「吃遍天下」，想吃的香腸獲老闆大方請客，買魚還被招待新鮮生魚片，讓物資採集任務異常順利。

廣告 廣告

沒想到，過於放鬆的氣氛卻意外成了廚房危機的導火線，原本感人的「記憶中的味道」復刻任務，差點演變成集體大翻車。平時最穩定的甜點擔當莎莎，竟在製作蛋糕時忘記加入泡打粉，眼看成品失敗，讓她陷入前所未有的低潮，張立東只能尷尬緩頰：「就當莎莎沒來。」

認真的阿本也在餐台前亂了方寸，誤將調味料搞混的慌張模樣引發全場爆笑；最驚險的是，姚元浩準備出菜時，負責備料的張立東與曾莞婷才猛然發現生魚片與豆腐竟然都還沒切，讓成功漁港知名的「船長麵」與「海女麵」美味任務一度卡關。

儘管狀況百出，夥伴們仍堅持將「記憶中的味道」完整呈現給客人，甚至細心在豆腐上淋滿濃郁花生粉，力求還原在地特色口感。本集同時出現「影后條款」與「廚房危機」，曾莞婷與這群手忙腳亂的夥伴，究竟能否在下午 6 點前化險為夷、順利出餐？

《嗨！營業中》每週六晚間 8 點於台視播出。

更多台視新聞網報導

《嗨！營業中》登陸彭佳嶼挑戰極限 姚元浩睡荒野怒嗆「飯裡加料」

《嗨！營業中》破百盤壓力爆表 Energy 團員互吐槽現場炸裂

《嗨！營業中》Energy阿弟當主廚 還被騙到菱角田做苦工