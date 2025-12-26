曾莞婷影后氣場壓陣《嗨！營業中》6點準時收工 廚房卻翻車
實境節目《嗨！營業中》最新一集重磅邀請剛出爐的金鐘獎最佳女配角曾莞婷擔任嘉賓。影后氣場一登場，連一向嚴厲的合夥人都破例祭出「最爽待遇」，宣布當天必須在「傍晚 6 點前」準時收工，讓莎莎驚呼不敢置信，姚元浩也忍不住笑喊：「沾影后的光，待遇真的不一樣！」
曾莞婷「鑲金」現身廚房大亂 甜點擔當莎莎犯下離譜錯誤
曾莞婷因《影后》表現亮眼「鑲金」加持，加入節目後讓夥伴們瞬間切換成「影后模式」。女神魅力不僅收服主持群，連在地民眾也為之瘋狂。張立東與姚元浩一路貼身護送她過馬路；市場採買時，曾莞婷更憑著超高親和力「吃遍天下」，想吃的香腸獲老闆大方請客，買魚還被招待新鮮生魚片，讓物資採集任務異常順利。
沒想到，過於放鬆的氣氛卻意外成了廚房危機的導火線，原本感人的「記憶中的味道」復刻任務，差點演變成集體大翻車。平時最穩定的甜點擔當莎莎，竟在製作蛋糕時忘記加入泡打粉，眼看成品失敗，讓她陷入前所未有的低潮，張立東只能尷尬緩頰：「就當莎莎沒來。」
認真的阿本也在餐台前亂了方寸，誤將調味料搞混的慌張模樣引發全場爆笑；最驚險的是，姚元浩準備出菜時，負責備料的張立東與曾莞婷才猛然發現生魚片與豆腐竟然都還沒切，讓成功漁港知名的「船長麵」與「海女麵」美味任務一度卡關。
儘管狀況百出，夥伴們仍堅持將「記憶中的味道」完整呈現給客人，甚至細心在豆腐上淋滿濃郁花生粉，力求還原在地特色口感。本集同時出現「影后條款」與「廚房危機」，曾莞婷與這群手忙腳亂的夥伴，究竟能否在下午 6 點前化險為夷、順利出餐？
《嗨！營業中》每週六晚間 8 點於台視播出。
更多台視新聞網報導
《嗨！營業中》登陸彭佳嶼挑戰極限 姚元浩睡荒野怒嗆「飯裡加料」
《嗨！營業中》破百盤壓力爆表 Energy 團員互吐槽現場炸裂
《嗨！營業中》Energy阿弟當主廚 還被騙到菱角田做苦工
其他人也在看
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 3 小時前 ・ 2
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 16 小時前 ・ 324
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 51
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 44
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 141
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 38
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 3 天前 ・ 6
南珉貞聖誕夜被求婚「嫁了」101點燈羞捧玫瑰花甜笑 幸福模樣粉全炸鍋
韓籍啦啦隊女神「富邦三本柱」南珉貞來台發展近2年，人氣一路攀升，成為球迷心中最具代表性的韓籍啦啦隊員之一。今年她第一次在台灣度過聖誕節，昨（25）日她社群平台instagram曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 87
爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜
演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前 ・ 2
才官宣當媽喜訊 女星爆早產「寶寶夭折」！網友見亂象怒了
才官宣當媽喜訊 女星爆早產「寶寶夭折」！網友見亂象怒了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 6
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 20
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。鏡報 ・ 1 天前 ・ 21
承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗 朱孝天單飛成效不佳
范瑋琪在「狗官事件」後，台灣的人氣一落千丈，近期她將事業重心轉往大陸，並舉辦「我們之間的事」演唱會，不過也不太順利，像是她原定今年9月在遼寧鞍山開唱，卻突然宣布「延期」。主辦單位表示主要原因為演唱會涉及多個舞台道具及舞美裝置的安裝工作，預計無法達到演出要求...CTWANT ・ 2 天前 ・ 16
聊著聊著就對上眼！林心如分享與霍建華相戀契機 坦言從沒想過會在一起
節目中，主持人李維嘉詢問林心如，是否與霍建華一樣，歷經感情培養與磨合的過程。對此，她直言回應，一開始真的沒有想過會與對方成為戀人，更沒預料最終會步入婚姻。她表示，兩人認識時間長達10年，長期以朋友身分相處，「異性之間能夠當這麼久的朋友，一定是因為彼此有欣賞...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 7
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 2 天前 ・ 26