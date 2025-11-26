曾莞婷找回自己挺過2年低潮
出道27年的曾莞婷上月以《影后》獲金鐘女配角獎，感動無數人。近年，無論幕前幕後還是觀眾都給予她「真的好努力」、「好勵志」的高度評價，這讓曾莞婷不禁回想起兩年前陷入低潮的自己，坦言當時的她，看天空都覺得是灰色的。
曾莞婷說，當時努力到內心疲乏、徬徨程度，「我會覺得『除了人家肯定我的努力以外，是不是我再怎麼努力也不能再更好了』，陷入這樣的撞牆期」，她當時為了解開迷惘，決定改變原本生活，尋找不一樣的自己。
永遠保持正能量
前兩年，曾莞婷不想扮演任何角色，渴望回歸最真實、最輕鬆的自己，她開始接觸外景、主持節目。面對外界評論，她開玩笑說，偶爾會像縮頭烏龜，只選擇看正面評論，但實際上她的心態早已堅韌到無法被外界輕易撼動，「我現在就是怎麼開心、怎麼舒服，我的世界永遠要保持正能量，保持最美好狀態，不去想不好的」。她在實境節目中不扭捏的模樣，反而吸引更多人成為粉絲。
如果能回到兩年前，曾莞婷說，她會像導演嚴藝文一樣，緊緊地擁抱自己，輕聲地說：「辛苦了，妳會找到更快樂的自己」。她認為，當心態改變了，整個人的磁場也會變得樂觀，吸引更多正向的人靠近，就像她和苗可麗、花花、周曉涵在《驚奇旅明星》結伴旅遊，她在人前徹底放鬆，毫無保留地做最真實的曾莞婷。
她尤其謝謝苗可麗的鼓勵，要她始終相信自己，「可麗姐永遠都會給我很多的力量。還沒頒獎前，她會一直說『就是妳、我覺得就是妳』，也會跟我們說就是因為我們是這麼棒的人， 所以值得擁有眼前的一切，她說的話都會讓人聽了很舒服，也會很感恩周遭發生的美好」。
曾莞婷出道多年，經歷風風雨雨，也曾因為悶虧對人性失望，但她沒有因此改變善良和單純，而是主動給予後輩關心，「我對別人好，不是想要他回報，我希望我做的永遠都是雪中送炭，而不是錦上添花」。
如今的她，習慣在夜深人靜時跟自己對話，甚至檢討自己一言一行，「因為人很常在某個時間點蒙蔽雙眼，看到的世界都是不快樂，但是只要跟自己對話，就會發現什麼才是真正重要的，這些也會把你重新拉回光明的正軌」。
