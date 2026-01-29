曾莞婷抽中Lulu捧花「不忍了」！公開與柯震東親密合照 塵封的「鎖喉」姿勢解鎖

曾莞婷、柯震東合照。翻攝Threads @vicky_7155

藝人 Lulu（黃路梓茵）與老公陳漢典日前舉行盛大婚禮，戲劇女神曾莞婷驚喜抽中捧花成為全場焦點。隨後曾莞婷在社群平台發文表示「不忍了」，大方公開一張與柯震東的親密合照。照片中柯震東從後方環抱曾莞婷，久違的經典「鎖喉」姿勢再度重現，甜甜蜜蜜。

韓國巧遇柯震東 經典鎖喉照重出江湖

曾莞婷於 Threads 平台分享，這張照片是節目《明星製作公司》前往韓國拍攝期間，意外巧遇柯震東時所留下的紀念。畫面中柯震東的手臂環繞在曾莞婷頸部，重現了過去曾在網路上掀起熱潮、後來因經紀公司擔心過於親密而一度被「塵封」的鎖喉拍照姿勢。曾莞婷在文中幽默直言，當時每個人都有拍鎖喉照，自己也「學壞了」。

藉合照宣傳新戲 展現十足幽默感

雖然照片看起來相當親密，但曾莞婷隨即揭曉這其實是為了新戲《功夫》進行宣傳。她率性表示，既然抽到了捧花，就乾脆利用這張照片「騙新聞、騙流量、再騙票房」。她在貼文中不忘提醒影迷，《功夫》將在各大戲院上映，隔天也會有掃街宣傳活動，並開玩笑地對粉絲喊話：「如果你被騙到了記得去看《功夫》」。

廣告 廣告

曾莞婷發文。翻攝Threads @vicky_7155



回到原文

更多鏡報報導

巧合？車銀優陷200億逃稅疑雲 「調查當日」母公司地址「神祕移轉」至江南

《素媛》兒童性侵犯72歲趙斗淳「再入獄」！5度違規擅離家門、毀損電子腳鐐 判刑8個月當庭拘留

演員情侶+1！《PD101》柳善皓與《藍色海洋的傳說》幼年全智賢「交往時長」公開 申銀秀號稱「第2個秀智」

春晚名單被消失！張雨綺被控小三又涉代孕「觸法」遭抵制 遼寧衛視關評論避難