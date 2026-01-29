曾莞婷抽到捧花後 無預警曬「鎖喉親密合照」親揭真相

曾莞婷抽到捧花。（圖／翻攝自曾莞婷 Threads）

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦盛大婚宴，席開70桌、宴請650位親友，現場不僅聚集雙方親友，也雲集眾多演藝圈好友，星光熠熠。其中，抽捧花橋段更成為全場焦點，女星曾莞婷幸運抽中捧花後一臉受寵若驚，也讓現場氣氛瞬間沸騰。

沒想到才過沒幾天，曾莞婷今（29）日就在Threads無預警曬出一張與男星柯震東的親密合照，畫面中她被對方從背後「鎖喉」，互動親暱又帶點搞笑，瞬間引發網友熱議，不少人驚呼：「難道真的有好消息？」

曾莞婷曬出與柯震東親密合照，幽默為電影宣傳。（圖／翻攝自曾莞婷 Threads）

從照片中可見，曾莞婷身穿白色長袖針織上衣，外搭黑色背心，頭戴米白色毛帽，整體造型休閒又帶點甜美感，臉上掛著燦爛笑容，狀態相當好；柯震東則穿著深色外套，造型俐落帥氣，站在她身後做出「鎖喉」動作，畫面逗趣。

對此，曾莞婷也親自出面解釋，在Threads幽默發文寫道：「抽到捧花，那就不忍了，功夫明天掃街宣傳活動，即將在各大戲院上映，照片是明星製作公司去韓國拍攝，巧遇柯震東，每個人都有拍的鎖喉照，沒錯我學壞了，用照片騙新聞騙流量再騙票房」，笑喊如果被騙到，記得進戲院支持新片《功夫》。

事實上，婚禮當天Lulu就曾公開替曾莞婷送上祝福，笑說：「希望有人好好照顧莞婷姐。」曾莞婷當下也大方回應：「那我非常需要！」一來一往逗得全場笑聲不斷，主持人黃豪平甚至打趣提議，是否能把曾莞婷的聯絡方式放上大螢幕，尋找有緣人，讓現場氣氛嗨到最高點。

