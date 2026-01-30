曾莞婷拒演學生：我沒那麼不要臉 曝九把刀找她曝演媽「忍不住罵三字經」
由九把刀執導的熱血新作《功夫》，劇組30日於西門町舉辦大型見面會。導演九把刀率領主演戴立忍、柯震東、曾莞婷帥氣亮相。其中，鮮少參與宣傳活動的影帝戴立忍首度現身戶外與影迷互動，直呼新鮮又好玩，卻也忍不住自爆在片場「壓力山大」的糗事。
戴立忍在片中飾演關鍵角色「師父黃駿」，為了營造外型邋遢的視覺感，每天得忍受3至4小時的特殊化妝。但他樂在其中，坦言：「這是太難得的機會，能好好玩一把！」
不過，要消化九把刀小說改編的繁瑣台詞也讓影帝大呼頭痛，笑稱自己跟角色一樣健忘，在片場經常忘詞。當被問到片中三位徒弟柯震東、朱軒洋、王淨誰最笨？戴立忍毫不留情地開玩笑補刀：「各有特色，但朱軒洋最笨！」 引起全場爆笑。
在劇中飾演王淨媽媽、冰店老闆娘的曾莞婷，一現身便成為鎂光燈焦點。雖然在片中小露酥胸展現火辣身材，被九把刀戲稱為「對莞婷姐的尊重，展現最強優勢」，但曾莞婷卻開玩笑抱怨：「希望導演下次別再找我演媽媽了！」
她自嘲：「一開始接到要演媽，心裡真的忍不住在罵三字經。」對於34歲的柯震東還能穿上制服演高中生，曾莞婷則幽默表示，雖然自己熱愛表演，但還沒那麼「不要臉」去挑戰學生角色，「我才沒有那麼不要臉」！
