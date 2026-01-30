曾莞婷拒演學生「沒那麼不要臉」 戴立忍拍《功夫》自招常忘詞

《功夫》30日舉行「接招見面會」，左起為柯震東、曾莞婷、導演九把刀以及戴立忍。（麻吉砥加提供）

賀歲片《功夫》30號在西門站 6 號出口前彩虹地景舉辦「接招見面會」，導演九把刀率領主演戴立忍、柯震東、曾莞婷等人發紅包給粉絲。鮮少出席活動替作品宣傳的戴立忍坦言，會出席這次活動主要是因為整個電影製作過程很好玩，「這是熱鬧的電影，我確實沒參加過戶外發佈會，想來體驗一下，你也看得出來，我很緊張。」

這次他飾演師父黃駿外表像個流浪漢，其實法力高強，戴立忍表示每天要花3、4個小時進行特殊化妝，一開始也不太需要做心理建設，「九把刀找上我的時候，我就想太難得的機會，要好好玩一把，不管工作人員都是一時之選，作為演員我很放心。」他自爆跟黃駿一樣很健忘，像是在片場很容易忘詞，尤其《功夫》是九把刀小說改編，有很多文字需要消化。

廣告 廣告

柯震東、朱軒洋、王淨在片中飾演戴立忍的徒弟，被問到誰最笨？戴立忍笑說：「各有各的特色，但朱軒洋最笨！」而現年34歲的柯震東，在《功夫》中還在演高中生，曾莞婷也被問到會不會想演學生？她笑回：「我沒有那麼不要臉。」至於「姐姐殺手」柯震東日前才說李多慧是她的理想型，昨又大讚曾莞婷是「所有人心目中的女神」，稱曾莞婷完全符合善良、漂亮及做自己的條件。

相比接演《影后》掙扎很久的時間，曾莞婷在片中的冰店老闆娘角色倒是一口就答應，而先前她奪下金鐘女配後，「金鐘魔咒」似乎沒有在他身上發揮，至於被問到主持費漲價？她則回：「怎麼會有這種傳聞！」並笑說現在基本上不用靠演藝圈的收入，「我現在選擇工作都是開心就好，讓自己成長。」電影將在2月13日上映。

更多中時新聞網報導

郭富城拍新片 陳意涵舉手求演

醫院評鑑延至6年 日常化監測

張鈞甯同框導演男友罕放閃