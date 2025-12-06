曾莞婷替「兒子」慶祝16歲生日！溫馨合照融化粉絲

曾莞婷替愛犬BuBu慶祝16歲生日。（圖／翻攝自 IG@vicky_7155）

女星曾莞婷出道27年，演出無數經典八點檔作品，亮麗外型與精湛演技讓她獲封「本土劇女神」，累積大批忠實粉絲，近年她積極跨足綜藝、電影，演藝事業再創高峰。雖然工作滿檔，曾莞婷仍不忘享受生活、珍惜陪伴，特別是最貼心的家人愛犬「BuBu」。

如今Bubu邁入16歲高齡，曾莞婷3日在Instagram分享替愛犬慶祝生日的溫馨畫面，她以文字感性寫下：「16歲的寶寶又平安過一年囉，感恩孝順的兒子，希望你永遠那麼健康，愛你至死不渝。」，字裡行間流露出愛犬多年陪伴的深厚情感。

曾莞婷簡單紮起低馬尾，身穿淺色帽T，面帶溫柔微笑，手上捧著專屬的藍色生日蛋糕，上面插著「16」的蠟燭與可愛裝飾，蛋糕下方還寫著「兒子」的名字，BuBu穿著紅色圍兜兜，乖巧的配合拍照。粉絲們看到貼文後紛紛留言祝賀：「祝最可愛又帥氣BuBu生日快樂，願平平安安健健康康一直陪伴妳漂亮媽咪幸福每一天」、「BuBu寶寶有妳這麼疼愛牠的媽咪真的超幸福呀」。

許多飼主也表示感動，留言分享自己與毛孩的生活點滴，留言區瞬間變成溫情交流站：「養狗人才懂每一年都希望毛寶貝牠平安健康的感覺～生日快樂」、「看到你家寶貝滿 16歲，我真的身同感受，養狗的人都懂，每一年都是陪伴、是緣分、也是最珍貴的禮物。祝妳家孩子健康平安、繼續陪妳很多很多年。養狗超過20年的我，看這種生日最有感動」、「祝福你家寶貝生日快樂，願我們的寶貝平安健康陪我們一起變老～」。

