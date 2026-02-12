曾莞婷歐洲遇「斷網驚魂」與家人走散 新年撒6位數紅包犒賞員工

【緯來新聞網】演員曾莞婷受邀第三度擔任「DJB 全球上網卡」品牌代言人，她回憶起一段在歐洲的崩潰經歷。當時她正為品牌進行跨境直播，沒想到當地收訊極差，畫面瘋狂卡頓，導致許多重要資訊無法完整呈現。曾莞婷心有餘悸地說：「當時對廠商真的超難交代，更慘的是結束直播後，我發現跟家人在歐洲的小巷弄裡走散了，網路完全不通，想找人都沒辦法，那種孤立無援的慌亂感真的會讓人瞬間崩潰！」這段經驗讓她深刻體悟，穩定的網路是去海外時最不可或缺的安全感。

曾莞婷受邀第三度擔任「DJB 全球上網卡」品牌代言人。（圖／DJB提供）

曾莞婷也分享，有次隨節目組前往菲律賓某個偏遠小島工作，全團藝人與工作人員的網路集體斷訊，唯獨她手中的手機訊號滿格，還能流暢滑社群、回訊息。曾莞婷自豪地表示：「那時候全部的人都用羨慕的眼神看著我，問我是用哪一家網路？其中一個成員有急事聯絡，還拜託我開熱點分享給他，從那次之後，他簡直把我當神一樣看待！」這份「封神」的驕傲感，讓她徹底成為 DJB 的死忠粉絲。



此外，隨著農曆新年將至，曾莞婷也展現老闆娘大氣作風，她透露今年的紅包預算依舊不手軟：「每一年差不多都六位數字跑不掉，就是要讓長輩跟員工都能過個好年！」忙完年前工作的她，也已規劃好要帶全家人飛往韓國釜山度假。身為專業代言人，她早已準備好 DJB 流量無上限的暢遊方案，她開心地說：「過年我們已經計劃好要去釜山，跟親愛的家人一起去海外旅遊，當然還是要帶著我最愛的 DJB，到哪裡都能秒傳美照分享喜悅！」

