曾莞婷演王淨媽暗飆3字國罵 桃花簿開放柯震東

曾莞婷期待終結單身。黃于珊攝



曾莞婷今（1╱30）與柯震東、戴立忍、導演九把刀在西門町舉辦《功夫》接招見面會，她在片中飾演王淨的媽媽「阿芬」，她笑說一開始知道要演媽，「在心裡面罵三字經」。隨後又解釋：「其實我是蠻開心的，因為我是第1次跟導演合作，我也是他的影迷，所以收到這個邀約我是完全沒有考慮就接下了。」

片中火辣老闆娘造型引發熱議，曾莞婷笑說一開始本以為演媽媽終於不用妝髮或顧慮身材，「結果我定完妝以後，我想說這真的是媽媽的造型嗎」？後來想想：「好啦！至少還是有維持我的美麗。」

廣告

日前曾莞婷在Lulu（黃路梓茵）、陳漢典婚禮上接到新娘捧花，被問是否有助攻桃花？她苦笑說：「那也要有對象，接捧花才有意義啊！」還說歡迎加LINE交友，至於柯震東條件是否符合？她說：「他當然可以啊！他是所有女生心目中的男神。」柯震東昨才認李多慧是理想型，今也大讚「姐姐」曾莞婷：「她所有（條件）都符合啦！善良、做自己，長的又漂亮。」兩邊都不得罪。

柯震東（左起）、曾莞婷、九把刀、戴立忍出席《功夫》接招見面會送影迷紅包袋。黃于珊攝

對於再次演高中生，柯震東笑說這次的挑戰更大，「我覺得比以往更難的地方是他好像更低齡、更笨，我就是要重新拿捏，畢竟我本人蠻成熟的，我覺得很好玩，所有演員在裡面都蠻笨的」。曾莞婷被問想不想演學生妹？她直率地說：「我沒那麼不要臉！」

而九把刀找柯震東演自己，曾被陳玉勳罵不要臉，柯震東笑說：「應該只是剛好演《那些年，我們一起追的女孩》，當初我也是覺得蠻不要臉的，但就是一個很好的過程，跟他合作很愉快、開心。」被問近來不少導演也找男神演自己，九把刀覺得還是要長得像，自認與柯震東「只是身高有差距而已」。《功夫》2月13日上映。

