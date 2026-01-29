曾莞婷無預警當媽了！「火辣低胸」路邊甜戀鮮肉弟弟

曾莞婷在《功夫》中飾演王淨媽媽，火辣造型跟朱軒洋有曖昧情愫。（圖／麻吉砥加）





由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，花絮眾星雲集篇，曝光堅強卡司外的驚喜嘉賓，「玖壹壹」春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，導演九把刀透露「他爛臉也要演！」健志、洋蔥分別飾演「飛龍、飛虎」，請到原班化妝師操刀，完全還原原版規格。此外還有「影后」曾莞婷加持，升格飾演王淨的媽媽「阿芬」，火辣的老闆娘造型引發熱烈討論。

電影《功夫》除先前已公開的演員陣容戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷、嚴藝文、曾莞婷、高英軒、黃迪揚，花絮更一口氣曝光多位重量級嘉賓，包括玖壹壹成員春風、健志、洋蔥，與禾浩辰、林鶴軒、黃瀞怡、洪都拉斯、蔡昌憲、黃冠智等人驚喜現身。

玖壹壹成員春風，冒著爛臉的風險也要力挺《功夫》。（圖／麻吉砥加）

在改編自同名小說的新作《功夫》中，導演九把刀回顧成長過程中深受影響的武俠電影，除了將經典片段融入電影、向多部名作致敬外，他更完整取得多方授權，巧妙將觀眾熟悉的角色轉化爲片中500年前的武林高手群。這群回憶裡的武學宗師，正是師父戴立忍高強功夫的武學起源，也奠定了整個江湖流派，由玖壹壹成員春風、健志、洋蔥以及禾浩辰共同演出，洪都拉斯、黃瀞怡則分別飾演戴立忍的師父與師妹。

在最新曝光的花絮中，玖壹壹成員春風率先挑戰片中造型最繁複、辨識度極高的角色「黑白郎君」，厚重妝容幾乎讓人認不出本尊，角色臺詞充滿喜感、笑果十足，春風自己都忍不住數度笑場。導演九把刀透露，春風其實臉部肌膚相當敏感，但為了力挺《功夫》，仍毫不猶豫接受高難度妝容挑戰，讓九把刀感動不已：「他抱著爛臉也要演的決心！」

玖壹壹另兩位成員健志與洋蔥，則是挑戰觀眾耳熟能詳的經典角色「飛龍、飛虎」，健志表示兩人造型特別請來《飛龍在天》的原班化妝師操刀，「完全還原原版規格！」兩人一登場經典台詞立刻脫口而出，瞬間勾起滿滿回憶殺，將觀眾一秒拉回千禧年的背景時空。

以《影后》奪下金鐘獎最佳女配角的曾莞婷，這次在《功夫》升格飾演王淨的媽媽「阿芬」，與「阿義」朱軒洋之間有段藏不住心動火花的曖昧情愫。在冰菓店工作的曾莞婷一身火辣造型，畫面一曝光立刻成為話題焦點，她笑說：「沒想到我已經可以演媽媽了，而且當媽還要穿這麼辣！」導演九把刀大讚她是非常專注的演員，對角色的詮釋完全超出他的期待。

