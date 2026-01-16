曾莞婷爆「Lulu韓國街頭痛哭」 陳漢典跟著落淚原因曝

風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典、黃偉晉16日出席節目記者會。（池宗玲攝）

集結陳漢典、Lulu黃路梓茵、曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田的《明星製作公司》，今（16日）舉辦開播記者會。剛結束韓國員工旅遊的6人，今分享在當地拍攝的趣事，曾莞婷爆料Lulu在聚餐喝酒後，在零下10度的街頭抱著她痛哭，訴說許多真心話，而一旁的陳漢典也跟著落淚，但他哭的原因卻是擔心在零下10度的街頭叫不到計程車，會因此凍死在韓國。

陳漢典、Lulu宣布結婚後，已經收到至少10場尾牙邀約，合體的費用會比較高？Lulu笑言她不確定自己價碼多少，陳漢典則以「價格一定公道、好用」掛保證，他也露出貪財的表情，搞笑說：「結婚有需要一點資金」，Lulu也笑說之後買新房，勢必得多存一些錢。關於做人進度，Lulu直言，他們一切順其自然，沒有刻意把生子當作一項人生計畫。

更多中時新聞網報導

雷嘉汭罹病入夜發作 眼頸腫一圈

7嬰兒海苔重金屬超標 全下架

北車商場招商 逾10業者搶卡位