曾莞婷空降《營業中》破天荒準時收工 市場採買「全靠一張臉」

王Aden（王淯騰）因校園演唱的負面態度，讓他用最不堪的樣子成為焦點。其實王Aden在學生族群知名度很高，以一曲〈站出來〉獲得YT百萬點閱率，但因一直都是獨立歌手，有業內人士為他緩頰，認為他只是缺乏主流經紀公司的形象保護及藝人自覺，才會鬧大成這樣。

鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 37