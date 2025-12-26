曾莞婷空降《營業中》破天荒準時收工 市場採買「全靠一張臉」
【緯來新聞網】實境節目《嗨！營業中》最新一集中邀請金鐘獎最佳女配角得主曾莞婷參與錄製，節目內容延續前一集「記憶中的味道」主題，並於成功漁港展開新一輪料理任務，期間意外發生廚房混亂情況，影響整體流程。
曾莞婷空降《營業中》破天荒準時收工。（圖／好看娛樂提供）
為歡迎曾莞婷加入，節目宣布當日須於傍晚6時前收工，主持群對此反應熱烈。錄製期間，曾莞婷與其他夥伴進行市場採買，與在地民眾互動熱絡，部分店家主動贈送食材，採買過程順利。
然而，節目後續料理環節狀況頻出。常負責甜點的莎莎在製作蛋糕時遺漏泡打粉，導致成品失敗；阿本誤用調味料，現場一度氣氛緊張。張立東與曾莞婷則在備料環節延誤進度，影響「船長麵」與「海女麵」等料理製作。
儘管過程不順，節目團隊仍堅持完成任務，並努力還原當地特色口味，如在豆腐上添加花生粉等細節。節目播出將揭曉團隊是否能在限時內完成挑戰。《嗨！營業中》每週六晚間8時於台視首播，晚間10時於Netflix上架；週日晚間8時於八大綜合台播出。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
投資這麼重要 學校為何不教？ 網曝殘酷現實
投資這麼重要 學校為何不教？ 網曝殘酷現實EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
周杰倫平安夜放閃！聖誕樹下「背後抱昆凌」 情侶裝甜蜜細節被揪出
12月24日平安夜，周杰倫PO出一張和昆凌的合照，兩人站在巨型聖誕樹前，穿著情侶裝擁抱入鏡，畫面溫馨。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家》全國最大里一拆四 新里名諧音「扶殯」遭轟觸霉頭
高雄市里政版圖迎來近年最大幅度調整！高市府日前拍板，全國人口數排名前3的大里將全面拆分，其中最受矚目的全國最大里、左營區福山里確定「一拆為四」，分設福山、福榮、福檳、福華等4里，並預計於民國115年7月1日正式上路。然而，拆里尚未生效，命名爭議先引爆，新設的「福檳里」因諧音被指近似「扶殯」，挨轟觸霉頭，引發部分里民強烈反彈。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《嗨！營業中》曾莞婷市場採買「全靠一張臉」 幸運氛圍竟讓夥伴「狂出錯」
實境節目霸主《嗨！營業中》最新一集，重磅邀請到剛出爐的金鐘獎最佳女配角曾莞婷大駕光臨。連一向嚴厲的合夥人竟破例祭出最爽待遇，宣布當天必須在「傍晚 6 點前」準時收工，讓莎莎驚呼不敢置信，姚元浩更忍不住直呼：「沾影后的光，待遇真的不一樣！」鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金莎在冰島被求婚了！小17歲男友海邊單膝下跪 曾被嘲「母子戀」如今甜蜜圓滿
42歲女星金莎要結婚了！她透露近日已接受25歲男友孫丞瀟的求婚，以冰島鑽石沙灘的極光為背景，這段曾因17歲年齡差引發討論的感情，再度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
王嘉爾演唱會退場太真實！水箱像牢籠 畫面惹網直接點名于朦朧
一段震撼的舞台退場演出，因畫面過於真實而被重新放大檢視。香港歌手王嘉爾日前在泰國曼谷演唱會上的下墜水箱橋段，近日再度於社群平台掀起討論，有網友聯想到已故男星于朦朧生前的爭議事件，質疑演出是否暗藏隱喻，也讓娛樂圈長期存在的信任、資源與壓力問題，再次浮上檯面。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
朴娜萊「娜萊吧」幕後黑幕曝光？趙寅成、朴寶劍、李棟旭全避開 多家經紀公司下禁令
韓娛最近因為朴娜萊的「注射阿姨」爭議，搞得烏煙瘴氣，甚至連累SHINee Key、知名吃播博主「挑食的新姐」跟著她一起下車所有節目，但其實朴娜萊經營的「娜萊吧」，也是爭議中的焦點！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《營業中》第1人！曾莞婷享受高規格待遇 莎莎廚房翻車爆危機
《嗨！營業中6》最新一集重磅邀請以《影后》奪得第60屆金鐘獎戲劇節目女配角的曾莞婷；看到女神降臨，一向嚴厲的合夥人竟然破例的宣布當天必須在「傍晚6點前」準時收工，讓莎莎、姚元浩不敢置信的直呼：「沾影后的光，待遇真的不一樣！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
胡瓜逛菜市場婆媽激動！往他身上狂塞大魚 「要吃什麼都不用錢」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持，本周（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將MIX新...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
惡毒王彩樺「對胡瓜動心」！暗中籌劃「殺夫」超瘋癲 陳亞蘭哭笑不得
綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲聯手主持，內容豐富多元。本週（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將 MIX 新秀」為歌唱主題，胡瓜特別邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團AKB48 Team TP同台演出，老中青三代實力派歌手輪番開唱，經典組曲掀起滿滿回憶殺。其中，蔡小虎與風田意外聊起共同嗜好「柏青哥」，風田更激動直呼：「我也愛打！」兩人瞬間在台上大聊專業術語，宛如自開聊天室。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
「男版魏瓔珞」侯明昊《玉茗茶骨》復仇！古力娜扎一女對戰七男
《玉茗茶骨》由《延禧攻略》金牌製作團隊打造，劇情徹底顛覆傳統古裝劇套路，打造「女尊」世界觀，劇中狀元郎侯明昊淪為最低賤的馬夫，茶王千金古力娜扎掌控家族招贅大權，一女對戰七男的「雄競」格局，讓網友直呼年底最期待。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
許志豪「婚禮現場」美照曝光！甜牽新娘深情對唱
于美人、許志豪、蔡昌憲主持的三立台灣台《超級紅人榜》本周日（28日）迎來第700集里程碑，特別推出「700集回娘家」特輯，邀請不同時期的選手重返舞台，場面溫馨感人。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
《善宰》女星新劇翻車！CG崩壞挨轟老套「像中國短劇」演技也被批
隨著電視劇《背著善宰跑》熱度持續延燒，金惠奫的下一部新劇《雖然從今天開始是人類》一曝光就掀起話題，尤其最新預告與劇照一出，網友立刻炸鍋，直呼CG效果「太老套，像兒童劇」，質疑畫面質感不足，讓人難以投入劇情，尚未正式播出就引發熱烈討論。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
獨家／王Aden 「蹲地臭臉」演出機會遭拔 業內人士幫緩頰：沉潛一陣子還有未來
王Aden（王淯騰）因校園演唱的負面態度，讓他用最不堪的樣子成為焦點。其實王Aden在學生族群知名度很高，以一曲〈站出來〉獲得YT百萬點閱率，但因一直都是獨立歌手，有業內人士為他緩頰，認為他只是缺乏主流經紀公司的形象保護及藝人自覺，才會鬧大成這樣。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 37
侯明昊《逍遙》開播亮點搶先看！首搭譚松韻上演甜虐妖人戀 趙麗穎客串反派引爆期待｜播出平台、集數一次看
【文／陳雪芮】由譚松韻、侯明昊領銜主演的古裝奇幻劇《逍遙》自角色定檔以來，就在劇迷圈掀起熱烈討論。該劇不僅是譚松韻首次出演仙俠類型的戲劇，也是侯明昊繼《淮水竹亭》後再度出演仙劍、妖王等高難度角色。劇中兩人攜手踏入萬妖谷的奇幻冒險，交織出人族少女和妖族之王跨越族群的情感糾葛，成為2025年值得期待的古裝大劇之一。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 13 小時前 ・ 2
玄彬《韓國製造》帥出新高度！《怪奇物語5》第2輯！《驕陽似我》未播先爆開播更爆！12/26追劇報報
年底就是要追劇！Disney+ 旗艦級韓劇《韓國製造》太好看！Netflix 年底祭出招牌美劇《怪奇物語第5季：第2輯》必看！宋威龍與趙今麥主演的陸劇《驕陽似我》開播就爆！韓劇《現金英雄》另類超級英雄電影好寫實？！日綜《不良一族尋愛記》大結局並預約下一季！韓劇《偶像瘋子》看秀英飾演超強律師，幫金宰永打官司好過癮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
胡瓜首秀刀工市場擠爆！蔡小虎迷柏青哥「曾賠1500萬」
華視、緯來綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、「歐弟」歐漢聲聯手主持。本週最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將MIX新秀」為歌唱主題；高口碑外景單元「胡蘭歐出任務」人氣橫掃全台，連續數週深入在地市場拍攝，所到之處皆宛如「巨星來襲」般寸步難行。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
唐治平預備復出！ 現身《如果我不曾見過太陽》 曝健康近況
藝人唐治平去年（2024）年六月喪母，事發後他多次被目擊到在大台北街頭遊走，精神渙散，直到今年狀態逐漸回穩，也能在節目中暢談療傷的經歷。而唐治平最近被觀眾發現出演影集《如果我不曾見過太陽》，他也特別發文曬出畫面，謝謝網友的用心。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 3
空手道國手文姿云獻戲劇處女秀！坦言這一關最困難 温昇豪幽默化解緊張感
東奧空手道銅牌國手文姿云，繼實境節目《不在我的世界當勇者》勇闖金鐘節目主持人獎後，也正式在影集《整形過後》迎來戲劇出道。首次跨足戲劇演出，文姿云坦言最大難關就是「台詞關」，「因為需要花比較久的時間記台詞，我會在跑步訓練的時候，一邊跑一邊背。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《玩很大》成軍11週年超狂！吳宗憲不忍說話了 「真實心聲」曝光
超人氣《綜藝玩很大》迎來成軍11週年的輝煌時刻，製作單位斥資重金遠赴加拿大拍攝特別企劃，在12月20日播出的完結篇中，挑戰極限「高空彈跳」的熱血畫面，成功奪下全體4+、15至24歲收視時段冠軍。這份成績單不僅讓製作團隊深感欣慰，更感謝廣大「玩粉」長達11年來的不離不棄。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2