曾莞婷空降《營業中》破天荒準時收工 市場採買「全靠一張臉」
【緯來新聞網】實境節目《嗨！營業中》最新一集中邀請金鐘獎最佳女配角得主曾莞婷參與錄製，節目內容延續前一集「記憶中的味道」主題，並於成功漁港展開新一輪料理任務，期間意外發生廚房混亂情況，影響整體流程。
曾莞婷空降《營業中》破天荒準時收工。（圖／好看娛樂提供）
為歡迎曾莞婷加入，節目宣布當日須於傍晚6時前收工，主持群對此反應熱烈。錄製期間，曾莞婷與其他夥伴進行市場採買，與在地民眾互動熱絡，部分店家主動贈送食材，採買過程順利。
然而，節目後續料理環節狀況頻出。常負責甜點的莎莎在製作蛋糕時遺漏泡打粉，導致成品失敗；阿本誤用調味料，現場一度氣氛緊張。張立東與曾莞婷則在備料環節延誤進度，影響「船長麵」與「海女麵」等料理製作。
儘管過程不順，節目團隊仍堅持完成任務，並努力還原當地特色口味，如在豆腐上添加花生粉等細節。節目播出將揭曉團隊是否能在限時內完成挑戰。《嗨！營業中》每週六晚間8時於台視首播，晚間10時於Netflix上架；週日晚間8時於八大綜合台播出。
